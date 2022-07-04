Шольц стверджує, що не хоче давати Україні порожніх обіцянок

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав "соціальною вибухівкою" різке підвищення цін на енергоносії на тлі загрози енергетичної кризи. Про це глава німецького уряду заявив у неділю, 3 липня, в інтерв'ю телеканалу ARD.

Про інфляцію

"Якщо раптом рахунок за опалення зросте на кілька сотень євро, то це буде сума, з якою багато хто не зможе впоратися. Це - соціальна вибухівка", - зазначив Шольц в ефірі ARD, підкресливши, що він дуже стурбований зростанням цін на енергоносії.

Саме тому канцлер ініціював діалог з експертами та Німецьким федеральним банком (Бундесбанком), під час якого обговорюватимуться заходи щодо боротьби з інфляцією. Однак на даний момент рішення про подальші конкретні заходи щодо надання допомоги не вжито. Канцлер вказав лише на попередні заходи щодо надання допомоги у розмірі 30 міяльрдів євро.

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Про допомогу Україні з боку ФРН

Шольц також відкинув закиди у зарозумілості на його адресу у зв'язку з відповіддю на запитання журналістки DW минулого тижня щодо гарантій безпеки України. Тоді Шольц коротко відповів, що міг би розповісти про те, які гарантії безпеки Україні обговорювалися лідерами G7 на саміті у Баварії, але жодним словом не конкретизував це. "Це все", - завершив свою відповідь Шольц. В інтерв'ю глава уряду пояснив, що не хоче давати порожніх обіцянок. "Я переконаний, що правий, кажучи, що я не з тих політиків, хто щотижня виступають із заявами, близько 90 відсотків з яких перетворюються на ніщо", - сказав Шольц.

Крім того, канцлер не погодився із заявами про недостатню допомогу Україні з боку Німеччини. "Ми будемо підтримувати Україну доти, поки це потрібно", - заявив Шольц. Він зазначив, що вимоги президента РФ Володимира Путіна щодо беззастережної капітуляції України настільки ж неприйнятні, як і нав'язаний мир. За словами глави німецького уряду, він попередив лідера РФ про те, що санкції щодо Росії залишаться чинними доти, доки Москва не прийме "справедливе рішення".

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Про пандемію COVID-19

Торкаючись теми коронавірусу SARS-CoV-2, Олаф Шольц пообіцяв, що в Німеччині надалі не буде такого карантину, як останні два роки. "Закриття шкіл більше не буде, і я не думаю, що нам буде потрібний такий локдаун, який у нас був останніми роками", - сказав він. Однак канцлер не виключив, що восени та взимку з метою боротьби з поширенням інфекції знову знадобиться обов'язкове тестування і носіння захисних масок: "Вже зараз можна припустити, що восени та взимку захисна маска відіграватиме більш істотну роль, ніж зараз".

Шольц закликав усіх віком від 60 років зробити четверте щеплення проти COVID-19. Глава уряду навів власний приклад, вказавши, що належить до тих семи відсотків жителів Німеччини, які вже зробили чотири щеплення, зазначивши, що це, мабуть, зіграло свою роль, оскільки він поки що не заражався COVID-19.

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Про приватне життя

Відповідаючи на запитання щодо приватного життя, Шольц зізнався, що сам ходить за покупками, і виявився досить точним, коли його запитали про ціни на вершкове масло та полуницю. Журналісти поцікавилися, чи канцлер готовий приймати холодний душ з метою економії енергії. На це канцлер відповів, що для нього буде складно піти на такий крок.

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Про особистий вуглецевий слід

Неприємним виявилося для Шольца і питання про його особистий вуглецевий слід. Він змушений був констатувати, що його возять у броньованих автомобілях і що як канцлер він часто літає. Тому його особистий вуглецевий слід "жахливий", визнав глава німецького уряду. Крім того, Шольц виключив можливість запровадження обмеження швидкості на німецьких автобанах, відомих своїм швидкісним рухом.