Шмигаль: Усі російські активи в Україні переходять у власність держави

Кабінет Міністрів передає всі російські активи на території України державному підприємству "Національний фонд інвестицій", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 10 травня.

"Сьогодні у нас на порядку денному документ, який визначає, що російські активи на території України переходять державі, а саме державному підприємству "Національний фонд інвестицій". Ми заберемо все, чим володіє Росія у нашій країні, і спрямуємо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни", - цитує українського прем'єра агентство "Інтерфакс-Україна".

Також, за словами Шмигаля, з усіма партнерами обговорюється план відновлення України, і "вже розпочала роботу Національна рада з відновлення та її робочі групи". "Ми припускаємо, що одним із основних джерел наповнення Фонду стануть конфісковані російські активи та кошти", - сказав Шмигаль.

Читайте також: Яхта Усманова, або Як у Німеччині шукають власність російських олігархів

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, вилученню підлягають об’єкти права власності РФ та її резидентів.

Боррель: Треба використати активи ЦБ РФ для допомоги Україні

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у понеділок заявив, що європейські країни мають розглянути питання про вилучення заморожених активів російського Центробанку та використання їх для відновлення України після війни.

Як приклад він навів ситуацію із замороженими в США активами Центробанку Афганістану, коли у лютому цього року мільярди доларів було вилучено для потенційної допомоги жертвам тероризму та гуманітарної допомоги народу Афганістану.

Читайте також: Шарль Мішель - за конфіскацію активів підсанкційних росіян задля відбудови України

Для відновлення України, за словами Борреля, буде потрібно сотні мільярдів євро, а основний тягар при цьому ляже на країни Євросоюзу.

Нагадаємо, до війни Росія накопичила рекордні 643 мільярди доларів США як золотовалютні резерви ЦБ. За оцінками західних аналітиків, у рамках санкцій за вторгнення в Україну було заморожено близько двох третин цієї суми.

Раніше президент США Джо Байден запропонував продати активи російських мільярдерів для допомоги Україні. 27 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо конфіскації арештованих російських активів на користь України. Він передбачає створення спеціальної міжвідомчої робочої групи під головуванням Держсекретаря США для розробки належної процедури. Для набуття чинності законопроєкт має бути ухвалено Сенатом та підписано президентом США.

Дивитись відео 08:59 Як російським олігархам у Європі закручують гайки (21.03.2022)