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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Швеція".
Швеція розташована на Скандинавському півострові. Швеція є конституційною монархією. Столиця Швеції - Стокгольм. Кількість населення Швеції становить близько 10 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.