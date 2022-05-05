Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Швеція

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Швеція".

Швеція розташована на Скандинавському півострові. Швеція є конституційною монархією. Столиця Швеції - Стокгольм. Кількість населення Швеції становить близько 10 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Великобританія та США допоможуть Швеції й Фінляндії з безпекою до вступу до НАТО

Великобританія та США допоможуть Швеції й Фінляндії з безпекою до вступу до НАТО 05.05.2022

Фінляндія та Швеція побоюються за свою безпеку у процесі вступу до НАТО, що може тривати місяці. Вашингтон і Лондон обіцяють їм допомогу у разі ворожих дій з боку Росії.
МЗС Данії та Швеції викликали послів РФ у зв'язку з порушенням повітряних кордонів

МЗС Данії та Швеції викликали послів РФ у зв'язку з порушенням повітряних кордонів 02.05.2022

Посли Росії в Копенгагені та Стокгольмі викликані після того, як російський розвідувальний літак Ан-30 увійшов у повітряний простір Данії, а згодом і Швеції.
Блокада Маріуполя: Зеленський готовий на будь-який формат обміну

Блокада Маріуполя: Зеленський готовий на будь-який формат обміну 20.04.2022

56-й день війни Росії проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події cереди, 20 квітня.
Противники антиісламських акцій у Швеції влаштували заворушення

Противники антиісламських акцій у Швеції влаштували заворушення 18.04.2022

У Швеції відбуваються антиісламські акції зі спаленням Корану, їхні противники також виходять на вулиці. Поліція повідомила про поранених унаслідок заворушень.
Росія погрожує Фінляндії та Швеції негативними наслідками у разі вступу в НАТО

Росія погрожує Фінляндії та Швеції негативними наслідками у разі вступу в НАТО 15.04.2022

За словами Захарової, у разі вступу Швеція і Фінляндія перетворяться на новий рубіж протистояння НАТО з Росією, а "негативні наслідки для миру та стабільності на Півночі Європи очевидні".
Фінляндія і Швеція на шляху до НАТО

Фінляндія і Швеція на шляху до НАТО 14.04.2022

Одним із наслідків війни РФ проти України найімовірніше стане розширення НАТО. Фінляндія та Швеція можуть розпрощатися з нейтралітетом і поповнити лави Альянсу. Бернд Ріґерт повідомляє з Брюсселя.
Переважна більшість фінів бачать у Росії військову загрозу

Переважна більшість фінів бачать у Росії військову загрозу 12.04.2022

Більшість фінів вважають, що Кремль несе загрозу. Очікується, що вже в травні-червні Фінляндія може подати заявку на вступ до НАТО.
Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже влітку 2022 року - ЗМІ

Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже влітку 2022 року - ЗМІ 11.04.2022

За даними британської The Times, Швеція та Фінляндія, можливо, подадуть заявку на вступ до Альянсу вже в червні-липні.
Нейтралітет для України на переговорах про мир. Чи це можливо?

Нейтралітет для України на переговорах про мир. Чи це можливо? 29.03.2022

Росія вимагає, щоб Україна відмовилася від членства у НАТО. Однак загроза з боку РФ змушує навіть традиційно нейтральні країни в Європі замислитись про вступ до Альянсу.
Зеленський - Швеції: Тільки море відділяє вас від агресивної політики Росії

Зеленський - Швеції: Тільки море відділяє вас від агресивної політики Росії 24.03.2022

За словами Зеленського, російські пропагандисти вже обговорюють в ефірах можливу окупацію шведського острова Готланд.
НАТО проводить масштабні навчання на тлі війни Росії в Україні

НАТО проводить масштабні навчання на тлі війни Росії в Україні 14.03.2022

Маневри запланували ще задовго до російського вторгнення в Україну. В них беруть участь близько 30 тисяч солдатів із 27 країн.
У Пекіні завершились зимові Олімпійські ігри

У Пекіні завершились зимові Олімпійські ігри 20.02.2022

У медальному заліку перемогла Норвегія. До п'ятірки найкращих увійшли Німеччина, Китай, США та Швеція. Україна - на 25-му місці з однією срібною медаллю.
Норвегія скасовує майже всі ковідні обмеження

Норвегія скасовує майже всі ковідні обмеження 12.02.2022

Обмеження для протидії COVID-19 скасують у Норвегії. Прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре вважає, що населення добре захищено вакцинами.
Четвертий день олімпійських змагань. Третє золото для Німеччини і скандали через судейство

Четвертий день олімпійських змагань. Третє "золото" для Німеччини і скандали через судейство 08.02.2022

У Пекіні пройшов четвертий змагальний день Олімпіади-2022. Швеція продовжує лідирувати у медальному заліку, команда Німеччини має вже три золота, а Україна - досі без нагород.
Третій день олімпійських змагань. Зміна лідера, друге золото Німеччини та втрата української збірної

Третій день олімпійських змагань. Зміна лідера, друге "золото" Німеччини та втрата української збірної 07.02.2022

Триває зимова Олімпіада в Пекіні. Швеція забрала у Норвегії лідерство в медальному заліку, а Німеччина завоювала друге зимове "золото".
Другий день олімпійських змагань. Історичне золото Нової Зеландії та втрата української збірної

Другий день олімпійських змагань. Історичне "золото" Нової Зеландії та втрата української збірної 06.02.2022

Триває зимова Олімпіада в Пекіні. Норвегія утримує лідерство у медальному заліку, а Нова Зеландія святкує перше у своїй історії зимове "золото".

Інші статті