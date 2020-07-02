Чи зроблять мутації коронавірус менш небезпечним?

Розробку ефективної вакцини або ліків проти нового коронавірусу неабияк ускладнює те, що з плином часу вірус постійно мутує. Десь через півроку після початку пандемії дослідники по всьому світу вже зареєстрували близько сотні різних мутацій SARS-CoV-2.

Загалом поява нових варіантів вірусу або зміни в цілому - це нормальний процес, адже геном вірусу з часом мутує і виникають нові його підтипи. Водночас можуть змінюватися і властивості самого вірусу. Як наслідок, початковий вірус може або ослабнути, або навпаки - стати ще агресивнішим.

Саме ці зміни й поява підвидів почасти пояснюють, чому патоген викликає такі різні за серйозністю хвилі заражень у певних регіонах світу і чому в окремих людей фіксують такий несхожий перебіг хвороби.

Небезпека другої хвилі в Китаї

Якщо вірити офіційній інформації, керівництву Китаю, що став першою країною, котра зазнала пандемії, завдяки рішучим заходам і обмеженням вдалося значною мірою взяти під контроль подальше поширення нового коронавірусу SARS-CoV-2. За останні тижні китайські медики підтверджували наявність вірусу переважно лише в тих, хто приїздив з-за кордону.

Китай став першою країною, що вжила рішучих жорских обмежувальних заходів у боротьбі проти коронавірусу

Проте останнім часом в Китаї знову стали виявляти й нові зараження в деяких провінціях, і цього разу інфекція має явно китайське походження.

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Крім того, вже перші тести показали, що тепер у Китаї, найімовірніше, циркулює новий підвид збудника. Як запевнив епідеміолог Цзень Гуан у коментарі англомовному китайському виданню Global Times, виявлений у Пекіні вірус SARS-CoV-2 легко відрізнити від штаму збудника, що раніше вражав Китай. Тепер отримані результати потрібно порівняти з даними з інших країн, щоб відстежити ланцюжок походження збудника.

Послідовні заходи з метою захисту

Врешті цей ланцюжок привів китайських епідеміологів до дощок для обробки риби на одному з гуртових продуктових ринків Пекіна. На тамтешніх дошках обробляли імпортний лосось. Поки що неясно, звідки саме походить той лосось, адже Китай ввозить лосось з декількох країн, серед яких Норвегія, Чилі, Австралія, Канада і Фарерські острови.

Те, що саме лосось має відповідати за передачу коронавірусу людині, неабияк дивує, адже, власне, найвищий ризик зараження демонструють не риби, а деякі види ссавців. Зокрема це верблюди, коні, вівці, кролики, куницеві й горностаєві, а ще коти. Натомість у риб, рептилій, земноводних і птахів ризик зараження вважається низьким, принаймні на це вказували численні дослідження.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Гладити чи не гладити - ось у чому питання Дослідники ветеринарного науково-дослідного інституту в китайському Харбіні довели, що новий коронавірус може розмножуватися в організмі котів. Ці тварини можуть передавати вірус іншим представникам свого виду. Однак інфікування відбувається не так легко, вважають дослідники під керівництвом ветеринара Хуалана Чена, який опублікував результати дослідження 31 березня в журналі BioRxiv.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Не хвилюйтеся передчасно! Власникам котів не варто впадати в паніку, адже організм тварин швидко виробляє антитіла до вірусу, тому вони можуть бути заразними лише упродовж короткого проміжку часу. Однак людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями все ж варто тимчасово обмежити свободу пересування домашніх тварин. Здорові ж люди мають ретельно мити руки після того, як погладили своїх улюбленців.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Собак виправдали На відміну від котів, організм собак виявився несприятливим природним резервуаром для розмноження вірусу, ідеться у дослідженні. Тож любителям погуляти з песиками чи потренувати їхню спритність можна видихнути з полегшенням!

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Хто кого тут може заразити? Цій домашній свинці, що прогулюється Римом, не потрібно боятися собаки. Однак і в песика немає причин уникати поросятка. Ветеринари запевняють, що і свині навряд чи годяться на роль природного резервуара для коронавірусу.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Тхір на карантині Гірше справи у тхорів. Хуалан Чен експериментував і з цими тваринами й дійшов висновку, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в них так само, як і в котах. Передача вірусу між тваринами відбувається шляхом крапельного інфікування. Лікарі виявили вірус у мазках із горла й носа тхорів та котів, але не виявили жодних слідів інфекції в легенях тварин.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Чи становлять небезпеку кури? Експерти також закликають не панікувати власників птахів, як-то продавця курей з Уханю на фото. У людей немає причин турбуватися, оскільки кури практично мають імунітет до SARS-CoV-2. Це ж стосується й качок та інших видів птиці.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Коли небезпеку становить людина Не тільки люди можуть заражатися від звірів, буває й навпаки. Чотирирічна малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку отримала позитивний результат тесту на коронавірус. "Це, наскільки нам відомо, - перший випадок передачі захворювання COVID-19 від людини до дикої тварини", - повідомив старший ветеринар зоопарку журналові National Geographic.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Чи є звинувачення на адресу кажанів безпідставними? Кажани вважаються найбільш вірогідним природним резервуаром розмноження SARS-CoV-2. Однак ветеринари припускають, що в Ухані у грудні 2019 року між кажанами й людиною був ще один посередник у передачі вірусу. Можливо, це були тхори або коти?

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Чи все ж таки даний підозрюваний? Панголінів також вважають можливим джерелом поширення нового коронавірусу. Хай там як, дослідники з Гонконгу, Китаю та Австралії виявити в організмі малайзійського панголіна вірус, надзвичайно схожий на SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані 26 березня в журналі Nature. Панголінами незаконно торгують на китайських ринках диких тварин. Автор: Фабіан Шмідт, Олексій Яковійчук



Вирішальне значення тут має будова ферменту ACE2 в окремій тварині-господарі, бо коронавірус має взаємодіяти з цим ферментом ACE2, щоб потрапити в клітину організму.

У кожному разі, гуртовий ринок у Пекіні закрили, а близько 10 тисяч торговців і працівників ринку мали якнайшвидше пройти перевірку на наявність вірусу SARS-CoV-2.

Крім того, було запроваджено карантин у кількох житлових кварталах на півдні Пекіна і закрито дев'ять шкіл і дитячих садочків. Заплановане раніше відновлення навчання в початкових школах у Пекіні перенесли, а спортивні заходи та групові поїздки в інші провінції скасували.

Гуртовий продуктовий ринок у Пекіні довелося закрити з метою недопущення подальшого поширення інфекції

Як відбуваються мутації?

Для розмноження віруси використовують клітини в тілі господаря, в якому він оселився. Коли віруси вражають одну з таких клітин, вони передають в заражену клітину частину геному зі свого ядра. Вже згодом уражені клітини організму відтворюють мільйони копій вірусу. Однак під час появи кожної з цих репродукцій стаються незначні помилки копіювання, а кожна з цих помилок, своєю чергою, змінює генетичний код вірусу, відбувається мутація.

Поки що достеменно не відомо, де і як новий коронавірус SARS CoV-2 вперше перейшов на людину. Досі дослідники припускали, що перші мутації поширювалися ще в китайському мегаполісі Ухань. Імовірно, білок, за допомогою якого вірус прикріплюється до клітин, вже мутував у тварині-господарі, а нею міг бути кажан, броненосець або куниця. У кожному разі, ця мутація дозволила вірусу перейти на клітини людини.

Зазвичай людський організм сам у змозі захистити себе від таких вірусів. Він виробляє антитіла, що захищають його від таких вірусних атак і роблять невразливим для патогену.

Однак, якщо патоген вже мутував, а утворені в організмі антитіла запрограмовані на давнішу версію патогену, то ці антитіла вже не такі ефективні.

Саме з цієї причини ми регулярно ледь не щороку хворіємо га нежить знову і знову. Хоча наш організм вже сформував відповідні антитіла за попередніх видів нежиті, проти патогену, що знову мутував, нових антитіл катма.

Після кожної застуди наш організм виробляє антитіла

Чи небезпечні мутації?

Тож, багато що вказує на те, що нова хвиля інфекції в Китаї пов'язана з повторною мутацією, адже цього разу симптоми розвиваються повільніше.

Однак причин для паніки немає, тому що вірус не обов'язково стає небезпечнішим унаслідок мутацій. Деякі мутації так само можуть врешті значно послабити вірус.

Приміром, німецький вірусолог Крістіан Дростен (Christian Drosten) з берлінської клініки “Шаріте”, посилаючись на недавні дослідження, цілком позитивно розцінює наслідки мутації. На його думку, таким чином новий коронавірус може "ще краще ділитися в носі, а також краще передаватися".

Мутований вірус, що в першу чергу оселяється в носі, може краще розмножуватися, що "призводить до того, що з плином часу вірусні епідемії стають менш шкідливими", - сказав Дростен у своєму подкасті для німецького суспільно-правового мовника NDR.

Щоправда, вірус може й далі вражати слизові оболонки легенів, але наслідком цього стає те, що людина почувається значно гірше, ніж у разі нежиті - і зрештою залишається вдома, уникаючи подальшої передачі вірусу. Таким чином, вірус більше не може поширюватися так добре, пояснює німецький вірусолог.

Завдяки мутаціям вірус може бути часом навіть настільки слабким, що він врешті-решт зникає цілком, приміром, як це було 2003 року за першого спалаху збудника SARS-CoV.

Станом на листопад 2002 року перша пандемія SARS, що так само спалахнула в південному Китаї, впродовж декількох тижнів поширилася майже по всіх континентах. Фактично, тодішня пандемія стала першою пандемією ХХІ століття й викликала неабиякі побоювання серед людей. Однак тоді жертвами атипової пневмонії протягом пів року стали лише 774 людини в усьому світі.

Уже влітку 2003 року число нових випадків зараження у всьому світі постійно скорочувалося. У травні 2004 року ВООЗ оголосила цю першу пандемію SARS завершеною.