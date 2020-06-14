Спалах коронавірусу в Пекіні: деякі райони повністю заблоковані
У столиці Китаю після виявлення нового спалаху коронавірусу зачинені всі криті спортивні та розважальні центри. Деякі райони повністю блоковані.
У Пекіні блокують райони через новий спалах коронавірусу
Влада Пекіна розпорядилася у понеділок, 15 червня, закрити в місті всі криті спортивні та розважальні центри. Ці та інші заходи в столиці Китаю запроваджені з метою стримати новий спалах коронавірусної інфекції, який виявили на пекінському оптовому ринку "Сіньфаді". Станом на даний час в Пекіні виявлено понад 100 нових випадків COVID-19, всі вони мають відношення до цього ринку.
Також влада Пекіна блокувала 10 житлових кварталів в районі ринку з метою стримати поширення вірусу. Мешканців масово тестують на наявність захворювання. Крім цього, влада закликала всіх, хто був на ринку за останні 14 днів, залишатися вдома.
Починаючи з 30 травня, ринок "Сіньфаді" відвідали понад 200 тисяч осіб. Зараз влада Пекіна намагається відстежити і протестувати всіх, хто відвідував ринок. По всій столиці створено близько 200 пунктів тестування.
У Пекіні блокують райони через новий спалах коронавірусу
За даними газети South China Morning Post, також медики перевірили на наявність коронавірусу понад 6 тисяч працівників ринку, що складає близько 70 відсотків персоналу, проте тести показали негативні результати. Поки нових випадків захворювання не виявили у відвідувачів ринку і осіб, які проживають поруч.
Через новий спалах інфекції влада кількох китайських міст вже застерегла жителів від поїздок до Пекіна. У деяких містах заявили, що відправлятимуть на карантин всіх, хто прибуває зі столиці Китаю.
Коронавірус міг бути завезений з Європи
Пекінський оптовий ринок "Сіньфаді"
Видання South China Morning Post з посиланням на епідеміолога з центру з профілактики і контролю захворювань Пекіна Ян Пена повідомляє, що коронавірус, виявлений на пекінському оптовому ринку "Сіньфаді", ймовірно, був завезений в Китай з Європи. За словами епідеміолога, на це вказує початковий аналіз геному, знайденого в столичному районі Фентай вірусу, проте фахівці все ще повинні відстежити весь ланцюжок заражень. За однією з версій, вірус потрапив в заморожену їжу від носія, а потім товар був імпортований в Китай, причому низькі температури дозволили вірусу зберегтися, передає агентство "Інтерфакс".
"Потім люди могли заразитися завдяки контакту з зараженими морепродуктами або м'ясом на ринку, а потім поширили вірус далі", - сказав Ян Пен.
Однак, за іншою версією, вірус міг потрапити на їжу і в повітря на ринку від вже зараженого, який чхав і кашляв.
South China Morning Post нагадує, що в Пекіні протягом 55 днів не фіксувалася передача вірусу до того часу, поки він не був виявлений у людини, яка нікуди не їздила і не контактувала з особами, які повернулися в столицю. Розслідування цієї справи в підсумку призвело до ринку "Сіньфаді".
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
З Уханю тепер можна виїхати
У перші години після відкриття китайського Уханю 8 квітня - через 76 днів з моменту його ізоляції у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу SARS-CoV-28 - близько 65 тисяч осіб виїхали з міста. Йдеться про тих, хто скористався залізницею й літаками. На світлині - пасажири на залізничному вокзалі Уханю.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Перший потяг за 76 днів
Перший за кілька місяців потяг виїхав із 11-мільйонного адміністративного центру провінції Хубей о 0:50 за місцевим часом. Одночасно з цим були відкриті автомобільні шляхи із та до міста.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
В Ухані скасували карантин
8 квітня влада Китаю зняла карантинні обмеження в Ухані. Місто з населенням понад 11 мільйонів осіб із 23 січня було повністю ізольованим від зовнішнього світу через виявлені в ньому випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає небезпечне захворювання COVID-19. Ухань став містом, де почалася пандемія коронавірусу. На фото - поліція Уханю розбирає захисну загорожу.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Цифри, що вселяють надію
Влада міста стверджує, що в Ухані не фіксують нових випадків зараження коронавірусом. За офіційними даними, від початку епідемії в КНР одужали 93 відсотки інфікованих. Кількість тих, хто заразився, склала близько 82 тисяч осіб. Офіційний показник смертності від COVID-19 - чотири відсотки. Владу КНР критикують через замовчування масштабів епідемії і точної кількості хворих та померлих.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Справжній привід для радості
Ухань перебував в умовах суворого карантину більше двох місяців. З кінця березня влада почала поступово знімати обмеження. Нині ж усі здорові жителі Уханю можуть вільно пересуватися містом.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Ухань повністю відновлює транспортне сполучення
Заборону на в'їзд до міста та виїзд із нього вже зняли. Почали курсувати потяги та літаки, також було відновлено міжміське автомобільне сполучення. Але поки все повернеться до нормального життя, ще має пройти певний час. На фото - дезінфекція залізничної платформи в Ухані для боротьби з коронавірусом.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Поступово запускаються й виробничі потужності
Ухань - центр великого промислового регіону Китаю - провінції Хубей. За даними Forbes, до спалаху епідемії очікувалося зростання ВВП провінції на 7,5-7,8 відсотка. Ухань займав дев'яте місце за сукупністю економічних показників серед усіх міст КНР. Бізнес у місті був представлений широким спектром виробництв - від біомедицини до автозапчастин. Зараз воно має подолати наслідки епідемії.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Небезпека ще не минула
Попри скасування карантинних обмежень представник Державного комітету з питань охорони здоров'я Китаю Мі Фен заявив, що ймовірність відновлення епідемії коронавірусу в континентальній частині Китаю залишається відносно високою через завезення інфекції з-за кордону. Зафіксовано вже понад 700 подібних випадків.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Зелений для всіх
Під час карантину пересування жителів Уханю було під тотальним контролем. Влада стежила за ними за допомогою QR-кодів, вбудованих у платіжну систему Alipay і соціальну мережу Wechat. Кожен користувач автоматично отримував статус здоров'я - зелений, жовтий або червоний. Тільки ті, хто мав зелений, могли залишити домівки та піти на роботу. Нині ж усі жителі Уханю нарешті отримали зелений статус.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
У жителів Уханю з'явилась надія
Після скасування карантину в жителів Уханю, які першими зіткнулися зі смертельною небезпекою, знову з'явилася надія. Життя потихеньку повертається в нормальне річище. Але коронавірус продовжує стрімко поширюватися світом. І небезпека ще не минула.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Хвилина мовчання на згадку про померлих
4 квітня мешканці Китаю вшанували пам'ять жертв COVID-19. На фотографії - китайські лікарі під час хвилини мовчання. В Ухані у грудні 2019 року було виявлено перший випадок захворювання. 11 січня Пекін офіційно заявив про першого хворого, який помер від наслідків коронавірусної інфекції. Усього, за даними китайської влади, від COVID-19 у континентальному Китаї померли понад 3 330 осіб.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Герої, яких пам'ятатимуть
Китайський лікар-офтальмолог Лі Веньлян був першим, хто забив на сполох у зв'язку з поширенням коронавірусу. Він повідомляв у соцмережах про випадки смертельно небезпечного захворювання. За що влада КНР його покарала. 1 лютого лікар і сам заразився коронавірусом і через тиждень помер від наслідків COVID-19. На фото - портрет лікаря і квіти у пам'ять про нього біля шпиталю в Ухані.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Потрібен час, аби прийти до тями
Усьому світові знадобиться час, щоб подолати наслідки пандемії коронавірусу. В Ухані і у всій провінції Хубей, за офіційними даними, нараховується найбільша в КНР кількість померлих від захворювання COVID-19. Кількість жертв коронавірусу в усьому світі сягнула понад 95 тисяч людей. Окрім Китаю, найбільше від пандемії постраждали США і Європа.