Спалах коронавірусу в Пекіні: деякі райони повністю заблоковані

Влада Пекіна розпорядилася у понеділок, 15 червня, закрити в місті всі криті спортивні та розважальні центри. Ці та інші заходи в столиці Китаю запроваджені з метою стримати новий спалах коронавірусної інфекції, який виявили на пекінському оптовому ринку "Сіньфаді". Станом на даний час в Пекіні виявлено понад 100 нових випадків COVID-19, всі вони мають відношення до цього ринку.

Також влада Пекіна блокувала 10 житлових кварталів в районі ринку з метою стримати поширення вірусу. Мешканців масово тестують на наявність захворювання. Крім цього, влада закликала всіх, хто був на ринку за останні 14 днів, залишатися вдома.

Починаючи з 30 травня, ринок "Сіньфаді" відвідали понад 200 тисяч осіб. Зараз влада Пекіна намагається відстежити і протестувати всіх, хто відвідував ринок. По всій столиці створено близько 200 пунктів тестування.

У Пекіні блокують райони через новий спалах коронавірусу

За даними газети South China Morning Post, також медики перевірили на наявність коронавірусу понад 6 тисяч працівників ринку, що складає близько 70 відсотків персоналу, проте тести показали негативні результати. Поки нових випадків захворювання не виявили у відвідувачів ринку і осіб, які проживають поруч.

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Через новий спалах інфекції влада кількох китайських міст вже застерегла жителів від поїздок до Пекіна. У деяких містах заявили, що відправлятимуть на карантин всіх, хто прибуває зі столиці Китаю.

Коронавірус міг бути завезений з Європи

Пекінський оптовий ринок "Сіньфаді"

Видання South China Morning Post з посиланням на епідеміолога з центру з профілактики і контролю захворювань Пекіна Ян Пена повідомляє, що коронавірус, виявлений на пекінському оптовому ринку "Сіньфаді", ймовірно, був завезений в Китай з Європи. За словами епідеміолога, на це вказує початковий аналіз геному, знайденого в столичному районі Фентай вірусу, проте фахівці все ще повинні відстежити весь ланцюжок заражень. За однією з версій, вірус потрапив в заморожену їжу від носія, а потім товар був імпортований в Китай, причому низькі температури дозволили вірусу зберегтися, передає агентство "Інтерфакс".

"Потім люди могли заразитися завдяки контакту з зараженими морепродуктами або м'ясом на ринку, а потім поширили вірус далі", - сказав Ян Пен.

Однак, за іншою версією, вірус міг потрапити на їжу і в повітря на ринку від вже зараженого, який чхав і кашляв.

South China Morning Post нагадує, що в Пекіні протягом 55 днів не фіксувалася передача вірусу до того часу, поки він не був виявлений у людини, яка нікуди не їздила і не контактувала з особами, які повернулися в столицю. Розслідування цієї справи в підсумку призвело до ринку "Сіньфаді".