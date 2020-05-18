 Коронавірус: Китай обіцяє зробити вакцину доступною для всіх країн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2020

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Коронавірус: Китай обіцяє зробити вакцину доступною для всіх країн

У разі успіху в розробці вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 Китай зробить її доступною для усього світу, пообіцяв глава КНР Сі Цзіньпін.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час виступу у місті Ухань у березні цього року

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час виступу у місті Ухань у березні цього року

Якщо Китай зможе успішно розробити вакцину проти коронавірусу SARS-CoV-2, він зробить її "надбанням світової спільноти". Про це у понеділок, 18 травня, заявив глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін під час відеозвернення до учасників Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка проходить у Женеві.

За словами китайського лідера, вакцина має бути доступною і для країн, що розвиваються.

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П'ять розробок вакцини у Китаї

У Китаї зараз тривають клінічні тести п'яти розробок потенційної вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. Утім, у країні є ще низка розробок, які чекають на дозвіл для проведення випробувань на людях, зазначає інформаційне агентство AFP.

Аналогічні дослідження проводять і у багатьох інших країнах. Однак експерти припускають, що поява ефективної вакцини, доступної для широкого застосування, забере від 12 до 18 місяців.

Сі Цзіньпін каже про "відкритість"

На тлі закликів розслідувати джерело походження коронавірусу SARS-CoV-2 лідер Китаю запевнив, що його країна була "завжди відкритою, прозорою та відповідальною" у поводженні з інформацією щодо збудника хвороби COVID-19 та одразу ділилася усіма отриманими даними зі світовою спільнотою. Також Сі Цзіньпін підтримав заклик "всебічно оцінити" світову реакцію на пандемію, однак лише коли вона буде взята під контроль.

Також глава КНР заявив, що протягом найближчих двох років Пекін виділить на боротьбу із коронавірусом у світі суму в два мільярди доларів США.

США звинувачують Китай

Напередодні 62 країни підтримали пропозицію Австралії та Євросоюзу щодо проведення незалежного розслідування джерела походження збудника хвороби COVID-19. Цю ініціативу було висунуто саме напередодні відкриття Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка є вищим керівним органом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Цього року сесія асамблеї вперше відбувається у віртуальному форматі.

Утім, заклик щодо розслідування викликав осуд Пекіна, який звинуватив Австралію в політичній атаці на Китай. Водночас США не підтримали ініціативу, бо наполягали на більш жорсткому формулюванні, яке б сфокусувало початок розслідування саме на Китаї.

Раніше президент США Дональд Трамп та інші американські високопосадовці неодноразово звинувачували Пекін у приховуванні інформації про вірус, що й стало, на їхню думку, головною причиною пандемії COVID-19 у світі.

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