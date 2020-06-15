У Пекіні через новий спалах коронавірусу зачиняють школи та університети

У столиці Китаю через новий спалах коронавірусу припиняється робота всіх дитячих садочків, шкіл та вищих навчальних закладів, навчальний процес переведено у дистанційний режим, повідомляє агенція новин dpa. Також закриваються всі розважальні і спортивні заклади. Згідно з повідомленням китайської державної телекомпанії CCTV, місцева влада підвищила рівень небезпеки з третього до другого рівня. Влада Пекіна назвала ситуацію в столиці "надзвичайно серйозною".

Хоча за другого рівня небезпеки підприємства можуть продовжувати роботу, місцева влада рекомендувала за можливості повернутися до режиму віддаленої роботи. Також в місті заблоковані 29 житлових районів.

Виїзд з Пекіна без вагомих причин заборонений. Ті, хто залишає столицю, мають надати результати негативного тесту на наявність коронавірусної інфекції. Всі особи, які в'їжджають в Пекін з інших районів країни, також повинні пройти тестування.

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Станом на 16 червня у Пекіні зареєстровано 116 нових випадків захворювання на COVID-19. Як раніше повідомляла газета South China Morning Post, в Пекіні протягом 55 днів не фіксувалася передача вірусу до того часу, поки він не був виявлений у людини, яка нікуди не їздила і не контактувала з особами, які повернулися в столицю. Розслідування цієї справи в підсумку призвело до пекінського оптового ринку "Сіньфаді", який став епіцентром нового спалаху. Починаючи з 30 травня, ринок "Сіньфаді" відвідали понад 200 тисяч осіб. Зараз влада Пекіна намагається відстежити і протестувати всіх, хто відвідував ринок. По всій столиці створено близько 200 пунктів тестування.

Коронавірус міг бути завезений з Європи

За даними епідеміолога з центру з профілактики і контролю захворювань Пекіна Ян Пена, коронавірус, виявлений на пекінському оптовому ринку "Сіньфаді", ймовірно, був завезений в Китай з Європи.

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За словами епідеміолога, на це вказує початковий аналіз геному, знайденого в столичному районі Фентай вірусу, проте фахівці все ще повинні відстежити весь ланцюжок заражень. За однією з версій, вірус потрапив в заморожену їжу від носія, а потім товар був імпортований в Китай, причому низькі температури дозволили вірусу зберегтися.

"Потім люди могли заразитися завдяки контакту з зараженими морепродуктами або м'ясом на ринку, а потім поширили вірус далі", - сказав Ян Пен.

Однак, за іншою версією, вірус міг потрапити на їжу і в повітря на ринку від вже зараженого, який чхав і кашляв.