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Цунамі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Цунамі".

Цунамі представляють собою величезні хвилі, котрі виникають внаслідок землетрусів чи виверження вулканів. Довжина хвиль сягає півкілометра й більше. Увага: контент сторінки генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Виверження підводного вулкана в Полінезії викликало потужні цунамі

Виверження підводного вулкана в Полінезії викликало потужні цунамі 16.01.2022

Унаслідок виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на архіпелагу Тонга досі немає зв'язку та інтернет-з'єднання. Біля берегів низки держав у тихоокеанському регіоні пройшли цунамі.
ВООЗ попередила про ризик цунамі заражень омікрон-варіантом коронавірусу

ВООЗ попередила про ризик "цунамі" заражень омікрон-варіантом коронавірусу 30.12.2021

Глава ВООЗ переконаний, що одночасне циклювання варіантів коронавірусу омікрон та дельта може призвести до стрімкого зростання кількості заражень у світі.
Кількість жертв землетрусу в Гаїті сягнула 1300 осіб

Кількість жертв землетрусу в Гаїті сягнула 1300 осіб 16.08.2021

У Гаїті зростає кількість жертв масштабного землетрусу. За офіційними даними, їх кількість сягнула 1300 осіб. Ще щонайменше 5700 людей отримали поранення.

Потужний землетрус на Гаїті: кількість загиблих зростає

Потужний землетрус на Гаїті: кількість загиблих зростає 15.08.2021

Рятувальники знаходять в зруйнованих землетрусом будинках тіла загиблих і попереджають, що їх число збільшуватиметься. Станом на зараз кількість жертв сягнула 304.
У Японії вшанували пам'ять жертв катастрофи у Фукусімі

У Японії вшанували пам'ять жертв катастрофи у Фукусімі 11.03.2021

10 років тому Японія пережила землетрус, який викликав руйнівне цунамі. Воно спричинило аварію на атомній електростанції "Фукусіма-1".
Землетрус у Туреччині: після майже 90 годин знайшли ще одну вцілілу дитину

Землетрус у Туреччині: після майже 90 годин знайшли ще одну вцілілу дитину 03.11.2020

Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині сягнула 100, ще майже 150 людей перебувають з травмами у лікарнях. У вівторок рятувальники знайшли під завалами ще одну живу дівчинку.
У Туреччині стався потужний землетрус, є загиблі

У Туреччині стався потужний землетрус, є загиблі 30.10.2020

У турецькій провінції Ізмір через землетрус зруйновані будинки. Для грецького острова Самос оголошено попередження про цунамі.

Цунамі зі сміття: пляжі перетворилися на звалище (22.09.2020) 22.09.2020

Курорти на півночі Гондурасу потерпають від величезної кількості сміття. Карибське море викинуло на берег тонни пластику. Ось як виглядає сміттєвий апокаліпсис.

Безробітні, які втратили роботу через коронавірус, саджають дерева (17.06.2020) 17.06.2020

Саджати дерева, боротися зі зміною клімату та заробляти - тисячам пакистанців, які втратили роботу через пандемію, може допомогти урядова екологічна програма "Цунамі з 10 мільярдів дерев". Озеленення Пакистану критично необхідне - кліматичні зміни перетворюють країну на пустелю.

Потужний землетрус на Філіппінах: є жертви

Потужний землетрус на Філіппінах: є жертви 15.12.2019

Унаслідок потужних підземних поштовхів постраждав філіппінський острів Мінданао. Повідомляється про щонайменше одну загиблу та більше десяти поранених.

Внаслідок повені і зсувів ґрунту в Індонезії загинули десятки людей

Внаслідок повені і зсувів ґрунту в Індонезії загинули десятки людей 17.03.2019

Жертвами стихійного лиха в індонезійській провінції Папуа стали щонайменше 50 осіб. Запроваджений режим надзвичайного стану. Понад чотири тисяч людей евакуюють до тимчасових притулків.
Японія згадує жертв цунамі та аварії на АЕС Фукусіма-1

Японія згадує жертв цунамі та аварії на АЕС "Фукусіма-1" 11.03.2019

У Японії згадали хвилиною мовчання жертв землетрусу, цунамі та аварії на атомній електростанції "Фукусіма-1", що сталася вісім років тому.

Вулкан Анак-Кракатау після серії вивержень зменшився втричі

Вулкан Анак-Кракатау після серії вивержень зменшився втричі 29.12.2018

Висота індонезійського вулкана Анак-Кракатау до виверження становила 338 метрів. Нині вулкан зменшився до 110 метрів.

В Індонезії стався ще один потужний землетрус

В Індонезії стався ще один потужний землетрус 28.12.2018

В індонезійській провінції Західне Папуа сейсмологи зафіксували підземні поштовхи магнітудою 6,1. Загрози цунамі цього разу не було.
2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті 26.12.2018

Радість і сум, ненависть і солідарність - 2018-й був сповнений різними емоціями. Про це свідчать і світлини з добірки DW. Деякі з них надихають, а деякі - відверто шокують.
Цунамі в Індонезії: загинули щонайменше 429 осіб

Цунамі в Індонезії: загинули щонайменше 429 осіб 25.12.2018

Кількість загиблих внаслідок цунамі в Індонезії перевищила 400 осіб. Щонайменше 1500 осіб зазнали травм і поранень, понад 150 людей вважаються зниклими безвісти.
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