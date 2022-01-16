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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Цунамі".
Цунамі представляють собою величезні хвилі, котрі виникають внаслідок землетрусів чи виверження вулканів. Довжина хвиль сягає півкілометра й більше. Увага: контент сторінки генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Саджати дерева, боротися зі зміною клімату та заробляти - тисячам пакистанців, які втратили роботу через пандемію, може допомогти урядова екологічна програма "Цунамі з 10 мільярдів дерев". Озеленення Пакистану критично необхідне - кліматичні зміни перетворюють країну на пустелю.