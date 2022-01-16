Землетрус у Туреччині: після майже 90 годин знайшли ще одну вцілілу дитину

Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині сягнула 100, ще майже 150 людей перебувають з травмами у лікарнях. У вівторок рятувальники знайшли під завалами ще одну живу дівчинку.