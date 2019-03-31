 ЦВК опублікувала результати виборів за даними 100 відсотків протоколів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЦВК опублікувала результати виборів за даними 100 відсотків протоколів

В Україні підбили підсумки виборів 100 відсотків електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 30,24 відсотка голосів, Петро Порошенко - 15,95 відсотка голосів.

Опрацьовано 100 відсотків електронних протоколів із даними про голосування на виборах президента України

Опрацьовано 100 відсотків електронних протоколів із даними про голосування на виборах президента України

Центральна виборча комісія України у четвер, 4 квітня, опублікувала на своєму сайті попередні офіційні результати опрацювання 100 відсотків електронних протоколів із даними про голосування на виборах президента України. Як зазначають у ЦВК, 30,24 відсотка виборців проголосували за шоумена і керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського, 15,95 відсотка - за чинного президента України Петра Порошенка, 13,4 відсотка - за лідерку партії ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Таким чином, Зеленський і Порошенко виходять у другий тур голосування.

11,67 відсотка виборців проголосували за співголову "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка, 6,91 відсотка осіб віддали голос за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, 6,04 відсотка - за колишнього голову Служби безпеки України Ігоря Смешка.

Водночас 5,48 відсотка людей проголосували за лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 4,15 відсотка - за заступника голови фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула, 1,62 відсотка - за колишнього заступника голови Верховної Ради Руслана Кошулинського. Решта кандидатів набрала менше одного відсотка голосів. 

Явка виборців на виборах президента 31 березня становила 63,53 відсотка. Офіційно результати голосування повинні бути встановлені до 10 квітня. Після цього на 21 квітня має бути призначений другий тур виборів, адже жоден кандидат не здобув 50 відсотків голосів.

Infografik Ergebnis der Präsidentschaftwahl in der Ukraine 2019 UK

 

Дивитись відео 03:46

Вибори президента 2019: тріумф Зеленського і "жовта картка" Порошенку (01.04.2019)

DW.COM

Феномен Зеленського: шоумен об'єднав Україну?

Володимир Зеленський об'єднав Україну в протесті проти нинішніх політиків. Як свідчать дані про підрахунок голосів, що надходять з ЦВК, він лідирує в більшості регіонів. (01.04.2019)  

Юлія Тимошенко не оскаржуватиме результати виборів

Юлія Тимошенко вважає, що Петро Порошенко вийшов до другого туру виборів нечесно, проте не оскаржуватиме результати. Вона не підтримує нікого у другому турі і сподівається на успіх на виборах до Верховної Ради. (02.04.2019)  

Порошенко перемагає у закордонному виборчому окрузі

За підсумком підрахунку 98 відсотків протоколів на закордонних дільницях перемагає чинний президент Петро Порошенко. (01.04.2019)  

Аудіо й відео до теми

Вибори президента 2019: тріумф Зеленського і "жовта картка" Порошенку (01.04.2019)  

Також за темою

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Auszählung der Stimmen

Вибори в Україні: явка виборців склала 63,5 відсотка 31.03.2019

31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з даними "Національного екзит-полу 2019" до другого туру виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. DW стежить за підрахунком голосів.

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Wolodymyr Selenskyj, Kandidat

Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко заперечують, що ведуть переговори 31.03.2019

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко спростовують інформацію про нібито переговори між ними.

Ukraine Präsidentschaftskandidatin Yulia Tymoshenko

Юлія Тимошенко не оскаржуватиме результати виборів 02.04.2019

Юлія Тимошенко вважає, що Петро Порошенко вийшов до другого туру виборів нечесно, проте не оскаржуватиме результати. Вона не підтримує нікого у другому турі і сподівається на успіх на виборах до Верховної Ради.

Реклама

Докладно

Газопровід Північний потік-2 прокладають дном Балтійського моря з Росії до Німеччини

Як зміни директиви ЄС вплинуть на "Північний потік-2"

DW з'ясовувала, чи можливі винятки з Газової директиви ЄС для газогону з Росії до Німеччини.  

Багато батьків у Німеччині прагнуть навчити дитину ощадливості з дитинства

Гроші в подарунок на повноліття: як це роблять німці (відео)

До повноліття дітей німці, зазвичай, заощаджують для них такий собі стартовий капітал. Як їм це вдається?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  