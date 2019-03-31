ЦВК опублікувала результати виборів за даними 100 відсотків протоколів

Центральна виборча комісія України у четвер, 4 квітня, опублікувала на своєму сайті попередні офіційні результати опрацювання 100 відсотків електронних протоколів із даними про голосування на виборах президента України. Як зазначають у ЦВК, 30,24 відсотка виборців проголосували за шоумена і керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського, 15,95 відсотка - за чинного президента України Петра Порошенка, 13,4 відсотка - за лідерку партії ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Таким чином, Зеленський і Порошенко виходять у другий тур голосування.

11,67 відсотка виборців проголосували за співголову "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка, 6,91 відсотка осіб віддали голос за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, 6,04 відсотка - за колишнього голову Служби безпеки України Ігоря Смешка.

Водночас 5,48 відсотка людей проголосували за лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 4,15 відсотка - за заступника голови фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула, 1,62 відсотка - за колишнього заступника голови Верховної Ради Руслана Кошулинського. Решта кандидатів набрала менше одного відсотка голосів.

Явка виборців на виборах президента 31 березня становила 63,53 відсотка. Офіційно результати голосування повинні бути встановлені до 10 квітня. Після цього на 21 квітня має бути призначений другий тур виборів, адже жоден кандидат не здобув 50 відсотків голосів.