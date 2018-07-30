Хто така Катерина Гандзюк і чому на неї могли напасти?

Зранку у вівторок, 31 липня, у Херсоні облили сірчаною кислотою відому місцеву активістку і виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. За даними правоохоронців, напад стався о 08:30 біля будинку, де мешкає Катерина, коли жінка виходила на роботу. Невідомий чоловік 20-25 років виплеснув кислоту на Катерину і втік.

Зазраз жінка знаходиться в реанімації. Опіки становлять понад 30 відсотків тіла - кислота потрапила в око, на обличчя, волосяну частину голови, спину, руку. Стан потерпілої стабільно важкий. Поліція кваліфікувала напад спочатку як хуліганство, пізніше - як тіжкі тілесні ушкодження. Як повідомили у поліції 1 серпня, кваліфікацію злочину змінено ще раз - тепер йдеться про замах на вбиство, адже за даними попереднього висновком судово-медичної експертизи речовина, якою облили Гандзюк, є концентрованою сірчаною кислотою.

"Називала речі своїми іменами"

Катерина Гандзюк відома у Херсоні своєю проукраїнською позицією

Катерина Гандзюк - відома у Херсоні своєю проукраїнською позицією громадська діячка і волонтерка. Була депутаткою двох скликань міськради. Нині вона виконує обов’язки керуючого справами Херсонської міської ради. За словами мера міста Володимира Миколаєнка, Гандзюк мала принципову позицію і завжди називала речі своїми іменами, зокрема щодо подій так званої "російської весни" на півдні України у 2014 році.

Журналісти і знайомі Катерини Гандзюк переконані, що напад пов'язаний з її публічною діяльністю і боротьбою проти проросійських сил в регіоні та корумпованих політиків і представників силових структур. У Гандзюк вже були конфлікти з місцевими правоохоронними органами та деякими державними службовцями.

Хто стоїть за нападом?

Офіційне слідство також розглядає декілька версій нападу, зокрема - скоєння злочину у зв’язку зі службовою діяльністю потерпілої та її активною громадянською позицією.

За словами мера Херсона, Катерина не впізнала нападника, але має "своє бачення, хто це зробив". Міський голова сказав, що не може озвучувати її припущення, бо постраждала не давала йому на це дозволу.

Херсонський журналіст Сергій Нікітенко, який товаришував з Катериною і першим повідомив у соцмережах про напад на неї, вважає, що злочин може бути як особистою помстою з боку тих, кого критикувала Гандзюк, так і частиною масштабного процесу. За словами Нікітенка, це дуже схоже на сплановану акцію залякування і є продовженням нападів на активістів, які стались нещодавно у Миколаєві, Одесі та Харкові. На самого Сергія Нікітенка теж вчинили напад у червні цього року.

У Катерини Гандзюк був конфлікт з начальником Управління захисту економіки в Херсонській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Артемом Антощуком. Вона звинуватила його в корупції. Антощук подав позов проти Гандзюк про захист честі і гідності. Суд лише частково задовольнив його вимоги.

За словами Катерини Гандзюк, майже 200 "журналістів" з фейковими посвідченнями отримали дозволи на травматичну і газову зброю у 2014-2018 роках

У квітні цього року Катерина Гандзюк також заявляла, що майже 200 "журналістів" з фейковими посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на травматичну і газову зброю у 2014-2018 роках.

Втім, херсонські журналісти й активісти сумніваються, що до нападу на Гандзюк причетні місцеві політики. Сергій Нікітенко пов'язує цей та інші випадки з президентськими виборами в Україні, що мають відбутися наступного року. За словами херсонського журналіста, головна мета - дестабілізувати ситуацію на півдні України.

"Те, що це зроблено на замовлення місцевих проросійських сил типу гопника Кирила Стремоусова (він же - соціаліст із партії Іллі Ківи) - немає сумніву", - написав на своїй сторінці у соцмережах адвокат Масі Найєм, брат народного депутата Мустафи Найєма. Юрист сумнівається, що поліція Херсонщини розслідуватиме цю справу належним чином.

Реакція на напад

Transparency International Україна вимагає від херсонських правоохоронців результативного розслідування нападу на Катерину Гандзюк. "Нарешті, прийшов час Національній поліції дати чіткий сигнал про те, що будь-які спроби застосування сили проти активістів будуть викриті, а особи які здійснюють напади - притягнуті до відповідальності. Застерігаємо херсонську поліцію від спокуси спустити справу на гальмах. Адже Катерина Гандзюк була і є критиком місцевих правоохоронних органів за їхню не завжди послідовну позицію у захисті суверенітету України та правопорядку в місті", - заявили в міжнародній організації.

Кримінальне провадження, відкрите за фактом цього нападу, під особистий контроль взяв генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомила речниця ГПУ.

Херсонські активісти 1 серпня пікетували будівлю нацполіції в місті, а також обласну прокуратуру. Учасники акції вимагати звіту про розслідування інших нападів на активістів та журналістів Херсонщини.