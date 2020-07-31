Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla (фотогалерея)

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

Вдома на зв'язку

Мало про яку компанію за останні місяці так багато говорили, як про Zoom. У квітні в певні дні її програмами користувалися понад 300 мільйонів людей - разючий приріст до 10 мільйонів користувачів у грудні 2019. Популярності програми Zoom не завадили навіть сумніви щодо захисту даних, які лунали в ЗМІ. Після виходу компанії на біржу минулого року її вартість зросла з 16 до 70 мільярдів доларів.