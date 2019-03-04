Хто з кандидатів у президенти кличе Україну до ЄС і НАТО

Відмова у листопаді 2013 року тодішнього президента України Віктора Януковича від підписання угоди про асоціацію з ЄС спричинила масові протести в країні. Внаслідок Євромайдану Янукович достроково був позбавлений посади глави держави. У президентських перегонах 2019 року практично немає кандидатів, які би відкрито закликали зупинити зближення з ЄС або впровадження стандартів НАТО. Однак при цьому мало хто з них уже представив чітке бачення того, як привести Україну до членства в ЄС і НАТО.

DW вирішила з'ясувати, чи є розбіжності у поглядах на відносини України з обома організаціями серед фаворитів нинішніх перегонів. Такими, згідно з лютневими соцопитуваннями, є шоумен Володимир Зеленський, нинішній глава держави Петро Порошенко, колишня прем'єрка Юлія Тимошенко та два екс-міністри Юрій Бойко та Анатолій Гриценко.

ЄС згадується лише у двох програмах

Євросоюз взагалі згадують у програмах лише двоє кандидатів. У Порошенка вона цілком вибудована довкола "місії" вступити до ЄС і НАТО. У програмі Зеленського ЄС згадується побіжно, зокрема в контексті звертання за допомогою у питанні завершення війни на Донбасі. Не додають ясності щодо позицї цього кандидата і його нещодавні заяви. В одному з інтерв'ю Зеленський так відповів на запитання про членство України в ЄС і НАТО: "Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть (...) Звісно, круто туди вступити".

Петро Порошенко

Глибше розібратися у поглядах кандидатів на це питання стало можливим не у Києві, а в Брюсселі, на заході "Українська лабораторія" 25 лютого. Його щороку проводить Офіс зв'язку українських аналітичних центрів у Брюсселі. Цього разу на нього запросили радників п'яти провідних кандидатів у президенти. Йдеться про представників, яких штаби кандидатів відправили до Брюсселя пояснити зовнішньополітичні позиції кандидата.

Ставлення кандидатів до членства у ЄС

Порошенка представляв директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко. За його словами, європейська та євроатлантична інтеграція - "суть і внутрішня логіка політики, яку проводитиме президент Порошенко".

Не менш чіткою була і позиція радниці Гриценка. Голова підкомітету з євро- і євроатлантичної інтеграції Верховної Ради Світлана Заліщук вважає, що майбутній президент України повинен зробити все можливе, аби наблизити членство у ЄС і НАТО. На її думку, інтеграція в обидві організації - "абсолютний і незаперечний вибір" українського народу.

Володимир Зеленський

Представниця Зеленського Ірина Венедіктова завідує кафедрою цивільно-правових дисциплін Харківського університету. Про свого кандидата вона сказала так: "Він абсолютно проєвропейський, не хвилюйтеся". На відміну від радників Порошенка і Гриценка, Венедіктова таку позицію аргументувала не як ціннісний вибір, а конкретною користю: без допомоги ЄС неможливо повернути Донбас та відновити його, а також виплатити зовнішній борг. Крім того, вона зауважила, що люди в Україні хочуть мати європейські стандарти життя та європейську судову систему.

Схожа аргументація була й у представника Бойка - колишнього дипломата Олега Волошина. Для нього Європа - це стандарти. "Ніхто, за винятком божевільного, не буде використовувати Росію як взірець стандартів", - заявив Волошин.

Оглядачі називають Бойка, міністра енергетики за часів президентства Януковича, проросійським кандидатом. Утім, припинити інтеграцію до ЄС Бойко не закликав, щоправда, і за її поглиблення також не виступав. "Ми не стукаємося у зачинені, на даний момент, двері членства у ЄС (...) Але ми точно зацікавлені у розвитку економічної та інших форм співпраці", - сказав Волошин. Як відомо, підписавши угоду про асоціацію, Україна перейшла у відносинах з ЄС від простої "співпраці" до політичної асоціації та економічної інтеграції.

Юлія Тимошенко

Тимошенко представляв її близький соратник і народний депутат Григорій Немиря. У своєму виступі він говорив про Європу, але не про ЄС: "Україна - це Європа (...) Україна хоче, і я твердо переконаний, має право бути учасником цього європейського незавершеного проекту".

Імплементація угоди про асоціацію

Такі туманні заяви не переконали аудиторію в Брюсселі, і представників кандидатів попросили чітко заявити, чи підтримують фаворити нинішніх перегонів безумовне виконання угоди про асоціацію з ЄС і річних програм Україна-НАТО. Представники Порошенка, Гриценка і Зеленського відповіли по обох напрямках "так". Немиря також дав стверджувальну відповідь, але не погодився зі словом "безумовний", адже бачить необхідність внесення змін до угоди, наприклад, для збільшення квот на безмитний експорт українських товарів до Євросоюзу. Представник Бойка ухилився від однозначної відповіді.

На запитання кореспондента DW, чи буде Тимошенко в разі обрання продовжувати нинішній курс з імплементації угоди, Немиря відповів, що "так, як зараз, вона не може продовжуватися". При цьому він вказав на звіт уряду України про виконання у 2018 році лише 52 відсотків від поставлених завдань з імплементації. Немиря, який в уряді Тимошенко працював віце-прем'єром з євроінтеграції, проблему бачить у нестачі можливостей нинішньої віце-прем'єрки впливати на секторальні міністерства.

Венедіктова на те саме запитання відповіла: позиція Зеленського - "про те, що домовилися, треба виконувати". Йдеться про виконання угоди про асоціацію, але при цьому треба підвищити рівень життя людей у країні.

Чи вступати Україні до НАТО?

Раніше політики в Україні часто проводили межу між цілями інтегруватися до ЄС і стати членом НАТО. У нинішній кампанії кандидати, які виступають за євроінтеграцію, підтримують і рух в Альянс. Порошенко у програмі 2023 року обіцяє подати заявку на членство у ЄС і почати виконання Плану дій про членство у НАТО. Як відомо, подати заявку в обидві організації можна хоч зараз. Однак у ЄС поки відмовляються навіть визнавати перспективу членства України. НАТО таку перспективу визнає, але про План дій не говорить.

Немиря одразу назвав "безвідповідальним" визначати якісь строки у цих питаннях. Павленко відповів: це для внутрішнього користування, щоб "бути готовими".

У своїй програмі Зеленський пише, що "рух України до НАТО та інших безпекових об'єднань - запорука нашої безпеки". На запитання, що мається на увазі, Венедіктова відповіла, що головна ідея Зеленського - народовладдя. "І тому він хоче почути, як бачить народ України рух в певні блоки", - додала вона.

У свою чергу, представник Бойка заявив, що не бачить жодної можливості рухатися шляхом членство в НАТО, бо в Росії "вірять, що для них прийнятно почати війну з Україною, ніж побачити, що Україна вступить до НАТО з усіма наслідками цього".