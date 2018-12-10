 Херсон після вбивства Гандзюк: ″Болото, про яке у Києві не хочуть чути″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.12.2018

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Україна

Херсон після вбивства Гандзюк: "Болото, про яке у Києві не хочуть чути"

Смерть херсонської активістки Гандзюк, шок від ситуації в області у депутатів Тимчасової слідчої комісії та звільнення представника президента України в Криму. Що спільного між цими подіями?

Смерть Катерини Гандзюк шокувала країну та світ

Смерть Катерини Гандзюк шокувала країну та світ

"Хто замовив Катю Гандзюк"? Це питання не лише друзі та колеги загиблої херсонської активістки, але й українське суспільство у цілому ставить перед українською владою. Правоохоронці ж запевняють, що вже встановили ключову фігуру організаторів вбивства відомої у місті громадської діячки.

Як повідомив DW речник Генеральної прокуратури України (ГПУ) Андрій Лисенко, нещодавно громадянину України Олексієві Левіну повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк. "Він ще не оголошений у міжнародний розшук. Матеріали зараз подаються і приймається рішення", - сказав Лисенко і уточнив, що поки невідомо, у якій країні перебуває підозрюваний. "Щойно буде відомо, ми відразу займемося підготовкою документів на екстрадицію", - зауважив речник ГПУ.

Кругова порука?

Генпрокурор України Юрій Луценко раніше заявляв, що Левін був важливою фігурою підготовки й організації нападу на Катерину Гандзюк. "Ця людина була засуджена разом зі своїм батьком. Батько - пожиттєво, а молодший - на 15 років за організацію вбивств і нападів на Херсонщині на водіїв. Загальна кількість доведених вбивств - 15 осіб", - сказав Луценко. За його даними, Левін достроково вийшов із в'язниці за "законом Савченко" і, за даними слідства, втік з України у день, коли почалися затримання у справі Гандзюк.

Протести під МВС України у Києві у відповідь на зухвалий напад на Гандзюк, серпень 2018

Протести під МВС України у Києві у відповідь на зухвалий напад на Гандзюк, серпень 2018

"Олексій Левін, новий підозрюваний є ще й помічником депутата обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови облради Владислава Мангера", - написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook народний депутат України Мустафа Найєм, який входить до Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, що розслідує напад на Катерину Гандзюк.

За його інформацією, Левін нині перебуває у Домініканській республіці. "Повірити, ніби ця людина могла сама прийняти рішення про вбивство співробітниці міської адміністрації, замовити і заплатити за це, буде складно", - зазначив у своєму дописі Найєм.

Кримінальний Херсон: ліс, пісок, незаконні перевезення

Незаконний видобуток піску, вирубка лісу та нелегальні перевезення в Крим, зв'язок представників влади з місцевим криміналом - це те, в чому звинувачувала Херсонську обласну владу Гандзюк. Представники ТСК, яка розслідує її вбивство, приїхавши з Києва до Херсона на виїзне засідання, були шоковані масштабами корупції у краї. Їх вразила і велика різниця в оцінці ситуації місцевими правоохоронними органами та активістами і журналістами. "Активісти називають конкретні імена та прізвища з обласної та місцевої влади, причетних до незаконної вирубки лісу, видобутку піску. Вони розповідають про конкретні суми, які треба заплатити чиновникам і зв'язки очільників області з кримінальними авторитетами", - каже Найєм.

Водночас, за його словами, херсонські правоохоронці роблять вигляд, що чують про ці факти вперше. "На ті ж самі питання вони відповідають, що нічого не знають. Це означає, або всі активісти з'їхали з глузду, або правоохоронні органи і місцева влада пов'язані з цими речами", -  зазначає Мустафа Найєм. У Катерини Гандзюк, як відомо, був відкритий конфлікт з правоохоронними органами Херсонської області. Їм вона закидала бездіяльність та корумпованість.

Голова ТСК Борислав Береза емоційно змальовує побачене в Херсоні. "Інформація отримана нашою ТСК жахає. Від контрабанди до сепаратизму, від наркотрафіку до глобальної корупції, від спайки влади з криміналом до вирубки лісу, від співпраці з окупаційною владою Криму до впливу швидких регіоналів на регіон. Те, що тут відбувається - це не дно. Це гірше", - написав у соцмережі Facebook Береза. 

Ще одним затятим критиком ситуації на Херсонщині донедавна був постійний представник президента України у Криму Борис Бабін. Варто нагадати, що після російської анексії Криму це представництво розміщується у Херсоні. Бабін до міста приїхав працювати у 2017 році, а на засіданні Тимчасової слідчої комісії озвучував факти про корупцію та співпрацю херсонської влади з місцевим криміналом. "Він один з небагатьох, хто на засіданні ТСК відверто казав про речі з перевізниками в Крим, з видобутком піску. Він давно заявляв, що був у конфлікті з місцевою обладміністрацією", каже Найєм.

На початку грудня стало відомо, що президент Петро Порошенко звільнив його своїм указом. Сам Борис Бабін у розмові з DW сказав, що звільнився за власним бажанням, однак натякнув, що про всі подробиці поки не може говорити публічно. "Прозвітую, про що можу звітувати, рано чи пізно", - сказав Бабін.

"Болото" прикордонного регіону

Так що ж насправді відбувається в Херсоні? Попри заяви про кричущі факти покривання незаконної діяльності в області, поки що жодної офіційної реакції з Києва немає. "Все, що було озвучено на ТСК, у Херсоні всі давно знають, журналісти про це неодноразово писали…але нічого не вирішується", - констатує політолог, голова херсонського осередку Комітету виборців України Дементій Бєлий. 

Місцеві громадські активісти та журналісти називають своє місто та область "болотом", на яке у Києві заплющують очі. За словами херсонського журналіста всеукраїнської газети "День" Івана Антипенка, серйозних справ та "посадок" посадовців за незаконну діяльність чи бездіяльність у регіоні не було кілька останніх років. "Те, що не саджають причетних, а звільняють з посад людей, які критикують це "болото" у прикордонному регіоні, означає, що у Києві не хочуть чути про проблеми Херсонської області чи робити серйозні кадрові рішення перед виборами, аби мати в регіоні своїх людей. Напевне все всіх влаштовує в цьому", - припускає Антипенко. Він був близьким другом загиблої Катерини Гандзюк і нині песимістично оцінює шанси радикально змінити ситуацію в Херсоні та області на краще та припинити незаконний видобуток ресурсів в регіоні. 

Народний депутат Мустафа Наєм запевнив DW, що всі зібрані у Херсоні Тимчасовою слідчою комісією факти та свідчення будуть у Києві передані МВС України, Нацполіції, Службі безпеки України та Генпрокуратурі.

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Смерть Катерини Гандзюк шокувала країну та світ

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