Херсон після вбивства Гандзюк: "Болото, про яке у Києві не хочуть чути"

"Хто замовив Катю Гандзюк"? Це питання не лише друзі та колеги загиблої херсонської активістки, але й українське суспільство у цілому ставить перед українською владою. Правоохоронці ж запевняють, що вже встановили ключову фігуру організаторів вбивства відомої у місті громадської діячки.

Як повідомив DW речник Генеральної прокуратури України (ГПУ) Андрій Лисенко, нещодавно громадянину України Олексієві Левіну повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк. "Він ще не оголошений у міжнародний розшук. Матеріали зараз подаються і приймається рішення", - сказав Лисенко і уточнив, що поки невідомо, у якій країні перебуває підозрюваний. "Щойно буде відомо, ми відразу займемося підготовкою документів на екстрадицію", - зауважив речник ГПУ.

Кругова порука?

Генпрокурор України Юрій Луценко раніше заявляв, що Левін був важливою фігурою підготовки й організації нападу на Катерину Гандзюк. "Ця людина була засуджена разом зі своїм батьком. Батько - пожиттєво, а молодший - на 15 років за організацію вбивств і нападів на Херсонщині на водіїв. Загальна кількість доведених вбивств - 15 осіб", - сказав Луценко. За його даними, Левін достроково вийшов із в'язниці за "законом Савченко" і, за даними слідства, втік з України у день, коли почалися затримання у справі Гандзюк.

Протести під МВС України у Києві у відповідь на зухвалий напад на Гандзюк, серпень 2018

"Олексій Левін, новий підозрюваний є ще й помічником депутата обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови облради Владислава Мангера", - написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook народний депутат України Мустафа Найєм, який входить до Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, що розслідує напад на Катерину Гандзюк.

За його інформацією, Левін нині перебуває у Домініканській республіці. "Повірити, ніби ця людина могла сама прийняти рішення про вбивство співробітниці міської адміністрації, замовити і заплатити за це, буде складно", - зазначив у своєму дописі Найєм.

Кримінальний Херсон: ліс, пісок, незаконні перевезення

Незаконний видобуток піску, вирубка лісу та нелегальні перевезення в Крим, зв'язок представників влади з місцевим криміналом - це те, в чому звинувачувала Херсонську обласну владу Гандзюк. Представники ТСК, яка розслідує її вбивство, приїхавши з Києва до Херсона на виїзне засідання, були шоковані масштабами корупції у краї. Їх вразила і велика різниця в оцінці ситуації місцевими правоохоронними органами та активістами і журналістами. "Активісти називають конкретні імена та прізвища з обласної та місцевої влади, причетних до незаконної вирубки лісу, видобутку піску. Вони розповідають про конкретні суми, які треба заплатити чиновникам і зв'язки очільників області з кримінальними авторитетами", - каже Найєм.

Водночас, за його словами, херсонські правоохоронці роблять вигляд, що чують про ці факти вперше. "На ті ж самі питання вони відповідають, що нічого не знають. Це означає, або всі активісти з'їхали з глузду, або правоохоронні органи і місцева влада пов'язані з цими речами", - зазначає Мустафа Найєм. У Катерини Гандзюк, як відомо, був відкритий конфлікт з правоохоронними органами Херсонської області. Їм вона закидала бездіяльність та корумпованість.

Голова ТСК Борислав Береза емоційно змальовує побачене в Херсоні. "Інформація отримана нашою ТСК жахає. Від контрабанди до сепаратизму, від наркотрафіку до глобальної корупції, від спайки влади з криміналом до вирубки лісу, від співпраці з окупаційною владою Криму до впливу швидких регіоналів на регіон. Те, що тут відбувається - це не дно. Це гірше", - написав у соцмережі Facebook Береза.

Ще одним затятим критиком ситуації на Херсонщині донедавна був постійний представник президента України у Криму Борис Бабін. Варто нагадати, що після російської анексії Криму це представництво розміщується у Херсоні. Бабін до міста приїхав працювати у 2017 році, а на засіданні Тимчасової слідчої комісії озвучував факти про корупцію та співпрацю херсонської влади з місцевим криміналом. "Він один з небагатьох, хто на засіданні ТСК відверто казав про речі з перевізниками в Крим, з видобутком піску. Він давно заявляв, що був у конфлікті з місцевою обладміністрацією", каже Найєм.

На початку грудня стало відомо, що президент Петро Порошенко звільнив його своїм указом. Сам Борис Бабін у розмові з DW сказав, що звільнився за власним бажанням, однак натякнув, що про всі подробиці поки не може говорити публічно. "Прозвітую, про що можу звітувати, рано чи пізно", - сказав Бабін.

"Болото" прикордонного регіону

Так що ж насправді відбувається в Херсоні? Попри заяви про кричущі факти покривання незаконної діяльності в області, поки що жодної офіційної реакції з Києва немає. "Все, що було озвучено на ТСК, у Херсоні всі давно знають, журналісти про це неодноразово писали…але нічого не вирішується", - констатує політолог, голова херсонського осередку Комітету виборців України Дементій Бєлий.

Місцеві громадські активісти та журналісти називають своє місто та область "болотом", на яке у Києві заплющують очі. За словами херсонського журналіста всеукраїнської газети "День" Івана Антипенка, серйозних справ та "посадок" посадовців за незаконну діяльність чи бездіяльність у регіоні не було кілька останніх років. "Те, що не саджають причетних, а звільняють з посад людей, які критикують це "болото" у прикордонному регіоні, означає, що у Києві не хочуть чути про проблеми Херсонської області чи робити серйозні кадрові рішення перед виборами, аби мати в регіоні своїх людей. Напевне все всіх влаштовує в цьому", - припускає Антипенко. Він був близьким другом загиблої Катерини Гандзюк і нині песимістично оцінює шанси радикально змінити ситуацію в Херсоні та області на краще та припинити незаконний видобуток ресурсів в регіоні.

Народний депутат Мустафа Наєм запевнив DW, що всі зібрані у Херсоні Тимчасовою слідчою комісією факти та свідчення будуть у Києві передані МВС України, Нацполіції, Службі безпеки України та Генпрокуратурі.