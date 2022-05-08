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Франк-Вальтер Штайнмаєр

Франк-Вальтер Штайнмаєр належить до найвпливовіших німецьких політиків. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франк-Вальтер Штайнмаєр".

Соціал-демократ Франк-Вальтер Штайнмаєр очолював з 1999-го до 2005-го року відомство федерального канцлера при Ґергарді Шредері. Згодом він увійшов до складу уряду Анґели Меркель. Штайнмаєр був міністром закордонних справ з 2005-го до 2009-го року, а потім з 2013-го до 2017-го року. Починаючи від березня 2017-го року, Франк-Вальтер Штайнмаєр обіймає посаду федерального президента Німеччини.

Глава Бундестагу вшанувала у Києві пам'ять жертв Другої світової війни

Глава Бундестагу вшанувала у Києві пам'ять жертв Другої світової війни 08.05.2022

Глава німецького парламенту Бербель Бас стала першим високопосадовцем ФРН, хто відвідав Київ після того, як українська влада відмовилась прийняти Франка-Вальтера Штайнмаєра.
Штайнмаєр: Війна Росії проти України - злам епохи

Штайнмаєр: Війна Росії проти України - "злам епохи" 08.05.2022

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр звинуватив Володимира Путіна у вбивствах, брехні та цинічній нарузі над історією. Він також визнав, що помилявся щодо російського лідера та висловив цілковиту підтримку Україні.
Президентка Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва

Президентка Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва 08.05.2022

Під час візиту до Києва Бербель Бас візьме участь у заходах з нагоди роковин завершення Другої світової війни. Заплановано також її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Коментар: Кінець дипломатичних конфузів між Німеччиною і Україною

Коментар: Кінець дипломатичних конфузів між Німеччиною і Україною 06.05.2022

Глава МЗС Німеччини Бербок має скоро відвідати Київ. До анонсу цієї поїздки Штайнмаєр і Зеленський вирішили свою суперечку. Оскільки зараз важливим є лише одне - нищівна поразка Росії, вважає Франк Гофманн.
Володимир Зеленський запросив Штайнмаєра та Шольца до Києва - ЗМІ

Володимир Зеленський запросив Штайнмаєра та Шольца до Києва - ЗМІ 05.05.2022

Президент України провів телефонну розмову з лідером Німеччини та владнав попередню суперечку щодо візиту в Київ. Обидва Офіси президентів охарактеризували розмову як дружню.

Посол Мельник, канцлер Шольц і ображена ковбаса

Посол Мельник, канцлер Шольц і "ображена ковбаса" 04.05.2022

Образливі слова посла України в Берліні Мельника на адресу канцлера Шольца викликали дискусію в Німеччині. Тим часом Шольц втрачає популярність серед німців. Натомість рейтинг віцеканцлера Габека зростає.
Посол Мельник назвав канцлера ФРН Шольца ображеною ковбасою

Посол Мельник назвав канцлера ФРН Шольца "ображеною ковбасою" 03.05.2022

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що канцлеру ФРН Олафу Шольцу не варто ображатися і додав, що президент України Володимир Зеленський буде радий зустрітися з ним у Києві.

Війна в Україні: чому мовчить Анґела Меркель? (02.05.2022) 02.05.2022

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато хто очікував від ексканцлерки ФРН Анґели Меркель жорсткої критики на адресу Володимира Путіна. Але вона мовчить. Україна критикує колишній курс Німеччини щодо РФ.
У Тирасполі прогриміли вибухи, українська розвідка заявляє про провокацію

У Тирасполі прогриміли вибухи, українська розвідка заявляє про провокацію 25.04.2022

61-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW про події другої половини понеділка, 25 квітня.
Коментар: Північний потік-2 - фатальна помилка Німеччини

Коментар: "Північний потік-2" - фатальна помилка Німеччини 20.04.2022

Підтримка Німеччиною "Північного потоку -2" стала фактором сприяння війні Росії проти України, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.
Юрій Андрухович: Штайнмаєр - людина-формула

Юрій Андрухович: Штайнмаєр - людина-формула 19.04.2022

"Cаме через цю формулу в очах українського суспільства Франк-Вальтер Штайнмаєр був і залишається зразковим путінферштеєром і ледь не "аґентом москви", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
Ексглава МЗС ФРН Ґабріель розкритикував посла України Мельника

Ексглава МЗС ФРН Ґабріель розкритикував посла України Мельника 17.04.2022

За словами Зіґмара Ґабріеля, критика Андрія Мельника у бік президента ФРН Штайнмаєра суперечить правді та є зловмисною. Він нагадав, що Німеччина зробила більше за інших для підтримки України.
Промови Зеленського: між політикою і емоціями

Промови Зеленського: між політикою і емоціями 15.04.2022

Президент України після нападу Росії став в очах Заходу іконою боротьби за свободу. Зеленський завоював симпатії емоційністю і прямолінійністю. Ці ж риси можуть зіграти з ним і злий жарт, застерігають експерти.

Чи варто було не зустрічатись із Штайнмаєром у Києві? (14.04.2022) 14.04.2022

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав помилки політики ФРН щодо Росії. Але українська влада дала зрозуміти, що у Києві йому не раді. Україні потрібні не вибачення, а військова допомога.
Зеленський запевняє, що не отримував запит щодо візиту Штайнмаєра

Зеленський запевняє, що не отримував запит щодо візиту Штайнмаєра 13.04.2022

Київ офіційно не отримував звернення від офісу президента Німеччини щодо його ймовірного візиту в Україну, повідомив Володимир Зеленський.

Шольц спантеличений відмовою Києва прийняти президента ФРН

Шольц спантеличений відмовою Києва прийняти президента ФРН 13.04.2022

У коментарі радіо RBB 24, канцлер Німеччини зазначив, що він спантеличений небажаннями української сторони прийняти Штайнмаєра. Водночас сам Шольц в Україну поки не збирається.

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