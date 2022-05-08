Франк-Вальтер Штайнмаєр належить до найвпливовіших німецьких політиків. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франк-Вальтер Штайнмаєр".

Соціал-демократ Франк-Вальтер Штайнмаєр очолював з 1999-го до 2005-го року відомство федерального канцлера при Ґергарді Шредері. Згодом він увійшов до складу уряду Анґели Меркель. Штайнмаєр був міністром закордонних справ з 2005-го до 2009-го року, а потім з 2013-го до 2017-го року. Починаючи від березня 2017-го року, Франк-Вальтер Штайнмаєр обіймає посаду федерального президента Німеччини.