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Франкфурт-на-Майні

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франкфурт-на-Майні".

Німецьке місто Франкфурт-на-Майні є важливим фінансовим центром. Тут розташована штаб-квартира Європейського центрального банку. Кількість населення Франкфурта-на-Майні перевищує 730 тисяч осіб. Франкфурт-на-Майні розташовано у федеральній землі Гессен на річці Майн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Проросійські демонстрації в Німеччині. Як реагують німці

Проросійські демонстрації в Німеччині. Як реагують німці 11.04.2022

Після чергових акцій на підтримку Росії на тлі війни в Україні у низці німецьких міст політики та преса обговорюють, як з ними бути. DW зібрала реакції.
Франкфурт-на-Майні заборонив проросійський автопробіг

Франкфурт-на-Майні заборонив проросійський автопробіг 08.04.2022

Влада Франкфурта-на-Майні дозволила лише ходу проросійськи налаштованих громадян, зобов'язавши організаторів та учасників суворо дотримуватись заборони на використання символів підтримки війни в Україні.
У Німеччині відбулися акції на підтримку України

У Німеччині відбулися акції на підтримку України 31.01.2022

Мітингарі під гаслом "У війни немає кордонів" в Берліні закликали уряд ФРН вплинути на Москву і не дозволити їй розв'язання війни. Акції пройшли також в інших містах.
Дешеві рейси до Німеччини: чи буде куди літати?

Дешеві рейси до Німеччини: чи буде куди літати? 22.10.2021

Угода про "відкрите небо" з ЄС дає українцям надію на ще більше дешевих рейсів на Захід. У Німеччині, однак, дедалі більше малих аеропортів, куди літають лоукостери, постають перед загрозою банкрутства.
У Мінську призупиняли посадку на літак авіакомпанії Lufthansa

У Мінську призупиняли посадку на літак авіакомпанії Lufthansa 24.05.2021

Через попередження про теракт пасажирів та екіпаж рейсу LH1487 авіакомпанії Lufthansa затримали в Мінську. Всі вони проходили повторну перевірку, повідомили в німецькій авіакомпанії. Згодом літак вилетів з Мінська.
Весняні ландшафти Німеччини (фотогалерея)

Весняні ландшафти Німеччини (фотогалерея) 29.03.2021

2021 рік був непростим. Але одне ми можемо сказати точно: весна вже настала! Запрошуємо в тур квітучими краєвидами Німеччини.
США вислали до ФРН колишнього охоронця концтабору

США вислали до ФРН колишнього охоронця концтабору 20.02.2021

95-річний Фрідріх Карл Б., який проживав в Теннессі, був доставлений у аеропорт Франкфурта-на-Майні літаком санітарної авіації.
У Німеччині вперше виявили нову мутацію коронавірусу з Великобританії

У Німеччині вперше виявили нову мутацію коронавірусу з Великобританії 25.12.2020

Новий варіант коронавірусу виявили у жінки, яка прилетіла до Франкфурта з Лондона. Наразі вона ізольована у будинку родичів у федеральній землі Баден-Вюртемберг.
Німеччина вивезла з Сирії ув'язнених членів Ісламської держави

Німеччина вивезла з Сирії ув'язнених членів "Ісламської держави" 20.12.2020

Ідеться про трьох жінок та 12 дітей. Одну з жінок як ймовірну членкиню "Ісламської держави" органи безпеки затримали відразу після її прибуття до Франкфурта-на-Майні.
У Німеччині пройшли акції коронаскептиків

У Німеччині пройшли акції коронаскептиків 22.11.2020

У Берліні, Лейпцигу, Франкфурті-на-Майні та інших містах відбулися демонстрації коронаскептиків. В поліції кажуть, що демонстранти були в масках.

Акцію коронаскептиків у Франкфурті поліція розігнала водометами

Акцію коронаскептиків у Франкфурті поліція розігнала водометами 14.11.2020

У Франкфурті-на-Майні відбулися одночасно акція коронаскептиків та контракція лівих радикалів. Учасники акції відмовилися покинути площу на вимогу поліції, тож правоохоронці застосували водомети.
Розпочався найбільший у світі книжковий ярмарок

Розпочався найбільший у світі книжковий ярмарок 14.10.2020

Розпочався Франкфуртський книжковий ярмарок, який цього року проходитиме виключно в онлайн-режимі і без книжок на стендах.

Німецький футбольний союз обшукали через підозри в ухиленні від сплати податків

Німецький футбольний союз обшукали через підозри в ухиленні від сплати податків 07.10.2020

Слідчі обшукали офіси як Німецького футбольного союзу, так і приватних помешканнях його членів у кількох землях ФРН. Організацію підозрюють в ухиленні від сплати податків.
Джеймс Бонд і Ко: шпигунство як мистецтво

Джеймс Бонд і Ко: шпигунство як мистецтво 29.09.2020

"Ми ніколи не спимо" - гасло агентів та шпигунів як у реальному житті, так і під час виставки, присвяченій шпигунству, що нині відбувається у Франкфурті-на-Майні.

Тест на COVID-19 у німецькому аеропорту (01.07.2020) 01.07.2020

У німецькому аеропорту Франкфурта-на-Майні тепер кожен може зробити експрестест на коронавірус. Увесь процес триває не більше 3-4 хвилин, а результати готові вже за кілька годин і надсилаються через спеціальний мобільний додаток.

Наглядова рада Lufthansa відклала схвалення багатомільярдної держдопомоги

Наглядова рада Lufthansa відклала схвалення багатомільярдної держдопомоги 27.05.2020

Запропонований урядом ФРН пакет фіндопомоги обсягом дев'ять мільярдів євро наглядова рада авіакомпанії Lufthansa поки не схвалює через можливі вимоги Єврокомісії.
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