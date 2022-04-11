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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франкфурт-на-Майні".
Німецьке місто Франкфурт-на-Майні є важливим фінансовим центром. Тут розташована штаб-квартира Європейського центрального банку. Кількість населення Франкфурта-на-Майні перевищує 730 тисяч осіб. Франкфурт-на-Майні розташовано у федеральній землі Гессен на річці Майн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.