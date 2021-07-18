На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Флорида". Флорида - штат у Сполучених Штатах Америки.

Штат Флорида розташований на південному сході США, на однойменному півострові між Мексиканською затокою на заході та Атлантичним океаном на сході. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.