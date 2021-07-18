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Флорида

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Флорида". Флорида - штат у Сполучених Штатах Америки.

Штат Флорида розташований на південному сході США, на однойменному півострові між Мексиканською затокою на заході та Атлантичним океаном на сході. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Гаїті: дружина вбитого президента повернулася зі США

Гаїті: дружина вбитого президента повернулася зі США 18.07.2021

Після замаху Мартіна Моїз лікувалася від отриманих поранень у США. В аеропорту Порт-о-Пренса вдову президента Моїза супроводжували охоронці.
Обвал будинку у Флориді: кількість загиблих зросла до 79 осіб

Обвал будинку у Флориді: кількість загиблих зросла до 79 осіб 10.07.2021

У США зростає кількість загиблих унаслідок обвалу будинку у Флориді. Шансів знайти живих серед уламків на 16 день після трагедії вже немає.
Обвал будинку у Флориді: пошук вцілілих припинено

Обвал будинку у Флориді: пошук вцілілих припинено 08.07.2021

Рятувальники втратили останні надії знайти живих людей під завалами будинку у Флориді. Кількість жертв становить 54 особи, ще 84 особи залишаються зниклими безвісти.

Обвал будинку у Флориді: кількість жертв збільшилася до 36

Обвал будинку у Флориді: кількість жертв збільшилася до 36 07.07.2021

Вибухотехніки знесли вцілілу секцію будинку у Флориді, щоб пришвидшити пошукові роботи. З-під завалів вже витягнули тіла 36 жертв.

Обвал будинку у Флориді: число загиблих зросло, багатоповерхівку знесуть

Обвал будинку у Флориді: число загиблих зросло, багатоповерхівку знесуть 03.07.2021

Число загиблих внаслідок обвалу будинку у Флориді зросло до 24. Багатоповерхівку можуть знести упродовж 36 годин.
Обвал будинку у Флориді: кількість загиблих зросла до 16, 147 зниклих

Обвал будинку у Флориді: кількість загиблих зросла до 16, 147 зниклих 30.06.2021

Кількість загиблих унаслідок часткового обвалу багатоповерхівки у Флориді зросла до 16 осіб. Ще 147 осіб вважають безвісно зниклими.
Обвал будинку у Флориді: кількість загиблих зросла до 11, 150 зниклих безвісти

Обвал будинку у Флориді: кількість загиблих зросла до 11, 150 зниклих безвісти 29.06.2021

Кількість загиблих унаслідок часткового обвалу багатоповерхівки у Флориді зросла до 11 осіб. Ще 150 осіб вважають зниклими безвісти.
Обвал багатоповерхівки у Флориді: є загиблі, 159 зниклих безвісти

Обвал багатоповерхівки у Флориді: є загиблі, 159 зниклих безвісти 25.06.2021

У Флориді частково обвалився 12-поверховий будинок. Четверо людей загинули. Ще 159 зниклих безвісти шукають.
Трамп пообіцяв республіканцям не створювати нову партію

Трамп пообіцяв республіканцям не створювати нову партію 01.03.2021

У своїй першій публічній промові після інавгурації Джо Байдена експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв республіканцям не створювати нову партію та натякнув на можливу участь у виборах 2024 року.
Берегова охорона США призупинила пошуки зниклого судна з 20 людьми

Берегова охорона США призупинила пошуки зниклого судна з 20 людьми 02.01.2021

Судно прямувало з Багамських островів до Флориди. Берегова охорона упродовж 84 годин провела пошуки на площі в 44 тисячі квадратних кілометрів, але слідів судна не виявила.

Руйнівний буревій Ета досяг Куби, а потім попрямує до Флориди

Руйнівний буревій "Ета" досяг Куби, а потім попрямує до Флориди 08.11.2020

Тропічний буревій пронісся багатьма країнами Центральної Америки, а тепер накрив Кубу. За наявними даними, жертвами стихії стало близько 200 людей. Фахівці кажуть, що сила вітру лише зростатиме.
Трамп достроково проголосував на виборах президента США

Трамп достроково проголосував на виборах президента США 24.10.2020

Американський президент Дональд Трамп достроково віддав свій голос на виборах нового глави держави. Він сказав, що проголосував за Трампа.
Поцілую усіх: Трамп відновив мітинги після зараження коронавірусом

"Поцілую усіх": Трамп відновив мітинги після зараження коронавірусом 13.10.2020

Дональд Трамп провів перший передвиборчий мітинг після інфікування коронавірусом у Флориді. Він запевняє, що вже одужав і у нього з'явився імунітет до коронавірусу.
Вибори в США: Блумберг витратить 100 мільйонів доларів на кампанію Байдена

Вибори в США: Блумберг витратить 100 мільйонів доларів на кампанію Байдена 13.09.2020

Мільярдер Майкл Блумберг витратить 100 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію кандидата від Демократичної партії США Джо Байдена у Флориді.
COVID-19: у США вже понад п'ять мільйонів інфікованих

COVID-19: у США вже понад п'ять мільйонів інфікованих 09.08.2020

Найбільше число випадків заражень зафіксували в Каліфорнії - понад 550 тисяч. Далі йдуть Флорида, Техас і Нью-Йорк, повідомляє університет Джонса Хопкінса.
Коронавірус у США: рекорд у майже 50 тисяч нових випадків за добу

Коронавірус у США: рекорд у майже 50 тисяч нових випадків за добу 02.07.2020

У США кількість нових випадків COVID-19, зафіксована за добу, сягнула майже 50 тисяч - це найвищий показник від початку епідемії. Незабаром ця цифра може подвоїтися, попереджають експерти.
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