Обвал будинку у Флориді: пошук вцілілих припинено

Через два тижні після обвалу 12-поверхового будинку в американському штаті Флорида рятувальники у четвер, 8 липня, вирішили зупинити рятувальну операцію. До такого рішення вони дійшли з огляду на те, що шансів знайти вцілілих людей під завалами будинку вже не залишилося.

"Ми молили Бога про диво, тому рішення про перехід від порятунку до пошуку (тіл загиблих. - Ред.) є надзвичайно важким", - заявила голова округу Маямі-Дейд Даніела Левін Кава, цитує інформагенція AP.

Кількість жертв обвалу багатоповерхівки станом на четвер становить 54 особи: протягом останньої доби було знайдено тіла ще 18 осіб. Доля ще 84 осіб, які жили у будинку, залишається невідомою - вони вважаються зниклими безвісти. Окрім хлопчика, якого вдалося знайти живим у перший день після трагедії, більше вцілілих жителів будинку так і не виявили.

Джо Байден з дружиною на місці імпровізованого меморіалу у пам'ять про жертв обвалу будинку

12-поверховий житловий будинок обвалився у мінуципалітеті Сарфсайд в окрузі Маямі-Дейд у Флориді у ніч на 24 червня, коли його мешканці спали. Цей будинок був зведений у 1980-х роках. Загалом у багатоповерхівці було 156 квартир.

Причини обвалу досі не встановлені. Але у 2018 році під час перевірки конструкції будинку експертами були констатовані його "значні структурні пошкодження". Утім, це не мало жодних наслідків і будівля й надалі перебувала в експлуатації.