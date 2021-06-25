 Обвал будинку у Флориді: число загиблих зросло, багатоповерхівку знесуть | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2021

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Новини

Обвал будинку у Флориді: число загиблих зросло, багатоповерхівку знесуть

Число загиблих внаслідок обвалу будинку у Флориді зросло до 24. Багатоповерхівку можуть знести упродовж 36 годин.

Пошукові роботи на місці обвалу будинку тривають

Пошукові роботи на місці обвалу будинку тривають

Рятувальники знайшли під завалами 12-поверхового будинку у Флориді тіла ще двох загиблих. Таким чином, загальне число загиблих унаслідок обвалу сягнуло 24, повідомила в суботу, 3 липня, голова округу Маямі-Дейд Даніела Левін Кава. Ще 124 людини вважаються зниклими безвісти, однак з часом надія знайти когось живим під завалами зникає. Загалом у багатоповерхівці було 156 квартир.

Весь будинок планують знести, оскільки його частина, що не обвалилася, є нестабільною

Весь будинок планують знести, оскільки його частина, що не обвалилася, є нестабільною

Місцева влада пообіцяла швидко знести залишки будинку. Спочатку планувалося, що ці роботи можуть тривати тижні, але тепер кажуть, що будинок знесуть до наступного вівторка, коли на Флориду може обрушитися тропічний шторм "Ельза". Влада побоюється за безпеку рятувальників, які працюють на місці обвалу будинку.

Губернатор штату Рон Десантіс повідомив, що роботи зі знесення будинку можуть бути завершені протягом 36 годин. Це має призвести до "мінімальної зупинки роботи пошуково-рятувальних бригад". Очікується, що пошукові роботи відновлять, як тільки зможуть переконатися, що на місці обвалу не виникнуть пожежі.

Президент США Джо Байден з дружиною біля меморіалу пам'яті загиблих внаслідок обвалу будинку

Президент США Джо Байден з дружиною біля меморіалу пам'яті загиблих внаслідок обвалу будинку

Тим часом керівник пожежної служби Маямі-Дейд Алан Комінскі заявив, що в одній з пошукових бригад були виявлені випадки зараження коронавірусом. За його словами, вся ця команда була ізольована, повідомляє інформагенція AFP.

Нагадаємо, будинок був частково зруйнуваний у ніч на 24 червня, коли мешканці спали. Причина обвалу незрозуміла. Будинок належить до житлового комплексу Champlain Towers South, він зведений у 1980-их роках. Нещодавно експерти проводили планову перевірку будівлі.

DW.COM

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Кількість загиблих унаслідок часткового обвалу багатоповерхівки у Флориді зросла до 11 осіб. Ще 150 осіб вважають зниклими безвісти.  

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