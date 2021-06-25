 Обвал будинку у Флориді: кількість загиблих зросла до 16, 147 зниклих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2021

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Новини

Обвал будинку у Флориді: кількість загиблих зросла до 16, 147 зниклих

Кількість загиблих унаслідок часткового обвалу багатоповерхівки у Флориді зросла до 16 осіб. Ще 147 осіб вважають безвісно зниклими.

Рятувальники на місці обвалення будинку, Маямі, Флорида

Рятувальники на місці обвалення будинку

Влада муніципалітету Сарфсайд у американському штаті Флорида повідомила в середу, 30 червня, що рятувальники знайшли ще чотири тіла загиблих на місці часткового обвалення 12-поверхового житлового будинку.

Таким чином, загальне число загиблих унаслідок обвалу сягнуло 16 осіб. Ще 147 людей вважають безвісно зниклими, зазначила на пресконференції голова округу Маямі-Дейд Даніела Левін Кава, передає інформагенція dpa. У багатоповерхівці було 156 квартир.

Нагадаємо, будинок частково зруйнувався в ніч на 24 червня коли мешканці спали. Скільки саме людей перебували всередині, невідомо.

Причина обвалу незрозуміла. Будинок належить до житлового комплексу Champlain Towers South, він зведений у 1980-их роках. Нещодавно експерти проводили планову перевірку будівлі.

Будинок належить до житлового комплексу Champlain Towers South, він зведений у 1980-их роках

Причина обвалу незрозуміла

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