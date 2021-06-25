Обвал будинку у Флориді: кількість загиблих зросла до 16, 147 зниклих

Влада муніципалітету Сарфсайд у американському штаті Флорида повідомила в середу, 30 червня, що рятувальники знайшли ще чотири тіла загиблих на місці часткового обвалення 12-поверхового житлового будинку.

Таким чином, загальне число загиблих унаслідок обвалу сягнуло 16 осіб. Ще 147 людей вважають безвісно зниклими, зазначила на пресконференції голова округу Маямі-Дейд Даніела Левін Кава, передає інформагенція dpa. У багатоповерхівці було 156 квартир.

Нагадаємо, будинок частково зруйнувався в ніч на 24 червня коли мешканці спали. Скільки саме людей перебували всередині, невідомо.

Причина обвалу незрозуміла. Будинок належить до житлового комплексу Champlain Towers South, він зведений у 1980-их роках. Нещодавно експерти проводили планову перевірку будівлі.