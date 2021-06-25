Обвал будинку у Флориді: кількість загиблих зросла до 16, 147 зниклих

Кількість загиблих унаслідок часткового обвалу багатоповерхівки у Флориді зросла до 16 осіб. Ще 147 осіб вважають безвісно зниклими.
Влада муніципалітету Сарфсайд у американському штаті Флорида повідомила в середу, 30 червня, що рятувальники знайшли ще чотири тіла загиблих на місці часткового обвалення 12-поверхового житлового будинку.
Таким чином, загальне число загиблих унаслідок обвалу сягнуло 16 осіб. Ще 147 людей вважають безвісно зниклими, зазначила на пресконференції голова округу Маямі-Дейд Даніела Левін Кава, передає інформагенція dpa. У багатоповерхівці було 156 квартир.
Нагадаємо, будинок частково зруйнувався в ніч на 24 червня коли мешканці спали. Скільки саме людей перебували всередині, невідомо.
Причина обвалу незрозуміла. Будинок належить до житлового комплексу Champlain Towers South, він зведений у 1980-их роках. Нещодавно експерти проводили планову перевірку будівлі.
Міст, який обвалився на автодорозі між Львовом та Луцьком, збудований у 1960-их роках і жодного разу капітально не ремонтувався. Мостів, які потребують термінового ремонту, в країні майже тисяча.
На місці моста в Генуї, під час обвалення якого загинули 43 людини, відкрили новій міст. Родичі жертв не прийшли на церемонію, оскільки оператором нової споруди буде компанія, яка керувала старим мостом.