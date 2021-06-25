Обвал багатоповерхівки у Флориді: є загиблі, 159 зниклих безвісти

У Флориді частково обвалився 12-поверховий будинок. Четверо людей загинули. Ще 159 зниклих безвісти шукають.
Четверо людей загинули і ще 159 вважаються зниклими безвісти після часткового обвалення 12-поверхового житлового будинку у мінуципалітеті Сарфсайд в американському штаті Флорида. Про це повідомила голова округу Маямі-Дейд Даніела Левін Кава на пресконференції у п'ятницю, 25 червня.
Близько 130 рятувальників шукають людей під завалами, які сягають понад дев'ять метрів. Насамперед вони намагаються виявити ознаки життя вцілілих людей.
Будинок частково зруйнувався в ніч на четвер, 24 червня, (за місцевим часом), коли мешканці спали. Скільки саме людей перебували всередині, невідомо.
Причина обвалу незрозуміла. Будинок належить до житлового комплексу Champlain Towers South, він зведений у 1980-их роках. Нещодавно експерти проводили планову перевірку будівлі.
Під час 100-кілометрового марафону почався дощ з градом та сильний вітер, а температура повітря різко впала.
Десятки осіб досі вважаються зниклими безвісти, а тисячі людей залишилися без даху над головою.