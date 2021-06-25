 Обвал багатоповерхівки у Флориді: є загиблі, 159 зниклих безвісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2021

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Новини

Обвал багатоповерхівки у Флориді: є загиблі, 159 зниклих безвісти

У Флориді частково обвалився 12-поверховий будинок. Четверо людей загинули. Ще 159 зниклих безвісти шукають.

Florida Champlain Towers South Einsturz

Чому будинок частково обвалився, незрозуміло

Четверо людей загинули і ще 159 вважаються зниклими безвісти після часткового обвалення 12-поверхового житлового будинку у мінуципалітеті Сарфсайд в американському штаті Флорида. Про це повідомила голова округу Маямі-Дейд Даніела Левін Кава на пресконференції у п'ятницю, 25 червня.

Близько 130 рятувальників шукають людей під завалами, які сягають понад дев'ять метрів. Насамперед вони намагаються виявити ознаки життя вцілілих людей.

Під завалами, ймовірно, перебувають вцілілі люди

Під завалами, ймовірно, перебувають вцілілі люди

Будинок частково зруйнувався в ніч на четвер, 24 червня, (за місцевим часом), коли мешканці спали. Скільки саме людей перебували всередині, невідомо. 

Причина обвалу незрозуміла. Будинок належить до житлового комплексу Champlain Towers South, він зведений у 1980-их роках. Нещодавно експерти проводили планову перевірку будівлі.

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