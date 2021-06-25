Обвал багатоповерхівки у Флориді: є загиблі, 159 зниклих безвісти

Четверо людей загинули і ще 159 вважаються зниклими безвісти після часткового обвалення 12-поверхового житлового будинку у мінуципалітеті Сарфсайд в американському штаті Флорида. Про це повідомила голова округу Маямі-Дейд Даніела Левін Кава на пресконференції у п'ятницю, 25 червня.

Близько 130 рятувальників шукають людей під завалами, які сягають понад дев'ять метрів. Насамперед вони намагаються виявити ознаки життя вцілілих людей.

Під завалами, ймовірно, перебувають вцілілі люди

Будинок частково зруйнувався в ніч на четвер, 24 червня, (за місцевим часом), коли мешканці спали. Скільки саме людей перебували всередині, невідомо.

Причина обвалу незрозуміла. Будинок належить до житлового комплексу Champlain Towers South, він зведений у 1980-их роках. Нещодавно експерти проводили планову перевірку будівлі.