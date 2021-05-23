У Китаї через негоду загинув 21 учасник ультрамарафону

Під час ультрамарафону , який проходив у суботу, 22 травня, в провінції Ганьсу на північному заході Китаю, внаслідок надзвичайно холодної погоди загинув 21 учасник цього змагання. Трагедія викликала обурення громадськості через відсутність планування на випадок надзвичайних ситуацій.
Загалом у марафоні взяли участь 172 людини. Вранці у неділю, 23 травня, знайшли тіло останнього зниклого учасника, 151 бігун був врятований, восьмеро з них отримали травми. Серед загиблих були одні з найкращих китайських бігунів на довгі дистанції, повідомляють місцеві ЗМІ.
100-кілометровий марафон розпочався у суботу вранці біля туристичного місця поруч з річкою Хуанхе за похмурої погоди. Згідно з опублікованими фото, бігуни були у шортах і футболках за температури у шість градусів за Цельсієм. Далі маршрут бігунів пролягав через глибокі каньйони та хвилясті пагорби на посушливому плато на висоті понад 1000 метрів, пише агенція Reuters.
Опівдні, десь на 20-30-кілометровому відрізку марафону, на гірській ділянці почався град, холодний дощ і сильний вітер, які спричинили різке падіння температури. Тоді з'явилися повідомлення про зникнення деяких учасників. Змагання призупинили і почалися масштабні пошукові роботи за участі 1200 рятувальників, безпілотників із тепловізійною обробкою, радар-детекторів та іншого обладнання. Під час пошуково-рятувальних робіт було врятовано 18 людей.
Рятувальній операції заважав зсув ґрунту, який стався внаслідок негоди, а також те, що лише перші 24 кілометри бігового маршруту були прохідними для автівок.
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10 порад для бігунів-початківців
Стартуйте повільно
Почніть пробіжку в повільному темпі. Збільшуйте швидкість тільки після перших 10 хвилин. Так ви зможете швидко розігріти м'язи. Той, хто стартує без розминки, ризикує отримати травму і швидко втомиться. Втрата сил вже на перших кілометрах призведе до стресу та фрустрації.
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10 порад для бігунів-початківців
Не змучуйте себе
Біг у помірному темпі, який не заважає милуватися ландшафтом, має тривати близько 75 відсотків часу всієї пробіжки. Швидкість на межі витривалості становить не більше чверті часу тренування.
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10 порад для бігунів-початківців
Змінюйте темп
Постійно бігати з однаковою швидкістю - монотонно й нудно. До того ж, так ви не зможете збільшити свою витривалість. Порада від німецьких експертів: "грайтеся" з темпом, чергуйте швидкий і повільний біг.
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10 порад для бігунів-початківців
Менше контролю
Пульсометр або фітнес-трекер - чудовий помічник під час пробіжки. Та якщо дивитися на "розумний" браслет щохвилини, можна втратити відчуття власного тіла. Експерти радять краще прислухатися до власного організму й бігати в такому темпі, який комфортний саме для вас, навіть ігноруючи рекомендації техніки.
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10 порад для бігунів-початківців
Музика - найкраща мотивація
Завантажте добірку улюблених пісень на плеєр чи смартфон - і ви навіть не помітите, як мине час пробіжки.
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10 порад для бігунів-початківців
Тренуйте м'язи
Силове тренування - обов'язкова складова занять бігом. Особливу увагу варто приділити зовнішній та внутрішній поверхні стегон. Обирайте вагу, з якою вам буде комфортно зробити два-три підходи по 25-40 повторів. Ідеальний варіант - тренуватися двічі на тиждень.
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10 порад для бігунів-початківців
Розслабляйтеся
Пам'ятайте: біг - це не бокс чи карате. Чимало бігунів напружують м'язи плечового пояса і стискають кулаки. Насправді ж долоні мають бути розслаблені. Крім того, німецькі експерти радять хоча б раз на тиждень, якщо є можливість, влаштовувати спокійні десятихвилинні пробіжки босоніж по газону. Це допоможе зняти напругу зі стоп.
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10 порад для бігунів-початківців
Бігайте по горах
Щонайменше двічі-тричі на місяць влаштовуйте пробіжки в гористій чи пагорбкуватій місцевості - і невдовзі ваші м'язи помітно зміцніють. Під горами та пагорбами маються на увазі не вершини заввишки три тисячі метрів, а навіть невеличкі горбки в парку.
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10 порад для бігунів-початківців
Разом веселіше
Покличте на пробіжку друзів. З одного боку, домовленість про спільне тренування зобов'яже вас стартувати в певний час і в конкретному місці, а з іншого, час у хорошій компанії пролетить непомітно. Можливість балакати під час пробіжки - хороша ознака того, що ви біжите у правильному темпі.
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10 порад для бігунів-початківців
Більше барв!
Модні кросівки, яскравий топ і стильні штани. Це вже мотивація для пробіжки, чи не так? На вас точно звернуть увагу.
Автор: Ксенія Сафронова, Аніта Грабська