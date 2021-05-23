У Китаї через негоду загинув 21 учасник ультрамарафону

Під час ультрамарафону , який проходив у суботу, 22 травня, в провінції Ганьсу на північному заході Китаю, внаслідок надзвичайно холодної погоди загинув 21 учасник цього змагання. Трагедія викликала обурення громадськості через відсутність планування на випадок надзвичайних ситуацій.

Загалом у марафоні взяли участь 172 людини. Вранці у неділю, 23 травня, знайшли тіло останнього зниклого учасника, 151 бігун був врятований, восьмеро з них отримали травми. Серед загиблих були одні з найкращих китайських бігунів на довгі дистанції, повідомляють місцеві ЗМІ.

100-кілометровий марафон розпочався у суботу вранці біля туристичного місця поруч з річкою Хуанхе за похмурої погоди. Згідно з опублікованими фото, бігуни були у шортах і футболках за температури у шість градусів за Цельсієм. Далі маршрут бігунів пролягав через глибокі каньйони та хвилясті пагорби на посушливому плато на висоті понад 1000 метрів, пише агенція Reuters.

Опівдні, десь на 20-30-кілометровому відрізку марафону, на гірській ділянці почався град, холодний дощ і сильний вітер, які спричинили різке падіння температури. Тоді з'явилися повідомлення про зникнення деяких учасників. Змагання призупинили і почалися масштабні пошукові роботи за участі 1200 рятувальників, безпілотників із тепловізійною обробкою, радар-детекторів та іншого обладнання. Під час пошуково-рятувальних робіт було врятовано 18 людей.

Рятувальній операції заважав зсув ґрунту, який стався внаслідок негоди, а також те, що лише перші 24 кілометри бігового маршруту були прохідними для автівок.