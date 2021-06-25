 Обвал будинку у Флориді: кількість загиблих зросла до 11, 150 зниклих безвісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2021

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Обвал будинку у Флориді: кількість загиблих зросла до 11, 150 зниклих безвісти

Кількість загиблих унаслідок часткового обвалу багатоповерхівки у Флориді зросла до 11 осіб. Ще 150 осіб вважають зниклими безвісти.

Рятувальники на місці обвалення будинку

Рятувальники на місці обвалення будинку

Рятувальники в понеділок, 28 червня, знайшли ще два тіла загиблих на місці часткового обвалення 12-поверхового житлового будинку у мінуципалітеті Сарфсайд в американському штаті Флорида.

Таким чином загальне число загиблих внаслідок обвалу сягнуло 11 осіб. Ще 150 осіб вважають зниклими безвісти. У багатоповерхівці було 156 квартир.

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Частина будинку обвалилася

Частина будинку обвалилася

Нагадаємо, що будинок частково зруйнувався в ніч на четвер, 24 червня, коли мешканці спали. Скільки саме людей перебували всередині, невідомо. 

Причина обвалу незрозуміла. Будинок належить до житлового комплексу Champlain Towers South, він зведений у 1980-их роках. Нещодавно експерти проводили планову перевірку будівлі.

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