 Обвал будинку у Флориді: кількість жертв збільшилася до 36 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Обвал будинку у Флориді: кількість жертв збільшилася до 36

Вибухотехніки знесли вцілілу секцію будинку у Флориді, щоб пришвидшити пошукові роботи. З-під завалів вже витягнули тіла 36 жертв.

На місці обвалу будинку у Флориді

На місці обвалу будинку у Флориді

Рятувальники продовжують діставати тіла жертв з-під завалів 12-поверхового будинку в американському штаті Флорида, який обвалився у ніч на 24 червня. Протягом вівторка, 6 липня, під час рятувально-пошукових робіт було виявлено тіла ще вісьмох загиблих. Таким чином, загальна кількість загиблих унаслідок обвалу сягнула 36 осіб. Зниклими безвісти вважають ще 109 людей.

Для того, щоб пришвидшити пошукові роботи на місці трагедії, 5 липня було знесено секцію будинку, яка залишилася вцілілою під час обвалу, повідомляє агенція Reuters. З місця обвалу станом на 6 липня вже було вивезено понад 124 тонни уламків будівлі.

Знесення вцілілої секції будинку

Знесення вцілілої секції будинку

У цей день у Маямі також відбулися перші похорони жертв обвалу - зокрема, було поховано родину з чотирьох осіб: чоловіка, дружини та їхніх 4- та 10-річної доньок.

Обвал 12-поверхового житлового будинку стався у мінуципалітеті Сарфсайд в окрузі Маямі-Дейд у Флориді у ніч на 24 червня, коли його мешканці спали. Цей будинок був зведений у 1980-х роках. Загалом у багатоповерхівці було 156 квартир. Нещодавно експерти проводили планову перевірку будівлі.

DW.COM

Обвал будинку у Флориді: кількість загиблих зросла до 16, 147 зниклих

Кількість загиблих унаслідок часткового обвалу багатоповерхівки у Флориді зросла до 16 осіб. Ще 147 осіб вважають безвісно зниклими.  

Також за темою

Weltspiegel | Miami, USA | Eingestürztes Hochhaus

Обвал будинку у Флориді: число загиблих зросло, багатоповерхівку знесуть 03.07.2021

Число загиблих внаслідок обвалу будинку у Флориді зросло до 24. Багатоповерхівку можуть знести упродовж 36 годин.

Weltspiegel | Miami, USA | Eingestürztes Hochhaus

Обвал будинку у Флориді: кількість загиблих зросла до 16, 147 зниклих 30.06.2021

Кількість загиблих унаслідок часткового обвалу багатоповерхівки у Флориді зросла до 16 осіб. Ще 147 осіб вважають безвісно зниклими.

Weltspiegel | Miami, USA | Eingestürztes Hochhaus

Обвал будинку у Флориді: кількість загиблих зросла до 11, 150 зниклих безвісти 29.06.2021

Кількість загиблих унаслідок часткового обвалу багатоповерхівки у Флориді зросла до 11 осіб. Ще 150 осіб вважають зниклими безвісти.

Реклама

Докладно

П'ять безвізів України з ЄС: що це таке і коли їх очікувати?

Що варто знати про п'ять безвізів України з ЄС

Україна хоче отримати п'ять нових безвізів з ЄС: авіаційний, промисловий, митний, енергетичний і цифровий.  

Будівля міністерства оборони США

Пентагон розірвав 10-мільярдний контракт з Microsoft

Проєкт створення хмарної системи від Microsoft більше не відповідає потребам військових США.  