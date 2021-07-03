Обвал будинку у Флориді: кількість жертв збільшилася до 36

Рятувальники продовжують діставати тіла жертв з-під завалів 12-поверхового будинку в американському штаті Флорида, який обвалився у ніч на 24 червня. Протягом вівторка, 6 липня, під час рятувально-пошукових робіт було виявлено тіла ще вісьмох загиблих. Таким чином, загальна кількість загиблих унаслідок обвалу сягнула 36 осіб. Зниклими безвісти вважають ще 109 людей.

Для того, щоб пришвидшити пошукові роботи на місці трагедії, 5 липня було знесено секцію будинку, яка залишилася вцілілою під час обвалу, повідомляє агенція Reuters. З місця обвалу станом на 6 липня вже було вивезено понад 124 тонни уламків будівлі.

Знесення вцілілої секції будинку

У цей день у Маямі також відбулися перші похорони жертв обвалу - зокрема, було поховано родину з чотирьох осіб: чоловіка, дружини та їхніх 4- та 10-річної доньок.

Обвал 12-поверхового житлового будинку стався у мінуципалітеті Сарфсайд в окрузі Маямі-Дейд у Флориді у ніч на 24 червня, коли його мешканці спали. Цей будинок був зведений у 1980-х роках. Загалом у багатоповерхівці було 156 квартир. Нещодавно експерти проводили планову перевірку будівлі.