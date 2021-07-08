Обвал будинку у Флориді: кількість загиблих зросла до 79 осіб

Кількість осіб, що загинули внаслідок обвалу 12-поверхового житлового будинку у Флориді, збільшилася до 79, повідомляє у суботу, 10 липня, інформаційна агенція AP. На 16-й день після аварії зниклою без вісти залишається 61 особа. Ця кількість може змінитися, адже ще залишаються шанси, що не всі люди з цього списку перебували в будинку під час аварії.

За словами голови округу Маямі-Дейд Даніели Левін Кави, роботи з пошуку тіл під завалами просуваються з великою швидкістю, аби дати можливість рідним попрощатися з загиблими після понад двох тижнів виснажливого чекання новин. "Масштаби цієї трагедії збільшуються з кожним днем", - зазначила вона.

Рятувальникам не вдавалося знайти живими постраждалих від обвалу ще з дня аварії 24 червня. Після знесення вцілілої частини будинку рятувальники відкрили доступ до нових пустот, у яких могли би вижити люди, але там нікого не знайшли.

Аби отримати доступ до пустот, у яких могли вижити люди, рятувальники підірвали вцілілу частину будинку

У четвер, 8 липня, рятувальники зупинити рятувальну операцію. До такого рішення вони дійшли з огляду на те, що шансів знайти вцілілих людей під завалами будинку вже не залишилося. Будинок у мінуципалітеті Сарфсайд в окрузі Маямі-Дейд у Флориді частково зруйнувався в ніч на 24 червня, коли мешканці спали. Скільки саме людей перебували всередині, невідомо. Цей будинок був зведений у 1980-х роках. Загалом у багатоповерхівці було 156 квартир. Нещодавно експерти проводили планову перевірку будівлі.