У 2021 році український авіатрафік став одним з найстабільніших у Європі

У 2021 український авіатрафік скоротився на 26 відсотків у порівнянні з показниками допандемічного 2019 року. У порівнянні з тим, наскільки постраждали інші європейські країни, ситуація в Україні є однією з найкращих. Про це свідчать дані Європейської організації з безпеки аеронавігації (Eurocontrol).

За результатами аналізу, опублікованими 1 січня, найменше за 2021 рік постраждав авіатрафік Албанії - він скоротився на вісім відсотків. До цього списку також потрапили Боснія і Герцеговина (її авіатрафік скоротився на 20 відсотків), Вірменія (на 22 відсотки), Україна (на 26 відсотків) та Греція (на 27 відсотків). Ці показники є найкращими в порівняні з результатами інших європейських країн.

Загалом, як зазначають автори аналітики, найменших втрат зазнали країни на півдні та Сході Європи, а найбільших - на півночі.

До останніх відносяться Ірландія, Фінляндія та Великобританія - їхній авіатрафік скоротився на 62 відсотки. До цього списку також потрапила Швеція (зі скороченням авіатрафіку на 56 відсотків). Скорочення на 55 відсотків зазнали Чехія, Латвія, Данія та Ізраїль.

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Збитки за роки пандемії

Найбільш збитковим для сфери авіаперевезень у Європі став 2020 рік. Тоді кількість пасажирів авіакомпаній скоротилася на 1,7 мільярда людей, а збитки оцінюються у 22,2 мільярда євро.

У 2021 році пасажиропотік був на 1,4-1,5 мільярда меншим, ніж у допандемічний період, а збитки склали 18,5 мільярда євро. "У 2021 році авіація продемонструвала свою стійкість до кризи, яка паралізувала економіку у 2020 році. Незважаючи на зростання рівня зараження та нових варіантів COVID-19, європейські суспільства навчилися керувати кризою, і авіація змогла забезпечити базове сполучення", - зазначають автори аналітики.

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Прогнози на 2022 рік

Незважаючи на невизначену ситуацію в контексті появи нових варіантів вірусу, таких як омікрон, у 2022 році очікується відновлення сфери авіаперевезень. Зокрема - за рахунок літнього туризму, зазначають автори дослідження. Очікується, що у 2022 році трафік відновиться до 70-90 відсотків від рівня допандемічного 2019 року.

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