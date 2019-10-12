 У Європі тисячі людей протестують проти наступу Туреччини в Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2019

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Новини

У Європі тисячі людей протестують проти наступу Туреччини в Сирії

Учасники багатотисячних акцій протесту в багатьох містах країн ЄС вимагають припинення наступу Туреччини на курдів у Сирії. У ФРН демонстранти вимагали блокування експорту німецьких озброєнь для Анкари.

Учасники організованої курдами акції протесту в Кельні

Учасники організованої курдами акції протесту в Кельні

Тисячі людей вийшли на вулиці міст у кількох європейських країнах, щоб висловити свій протест проти наступу турецьких військ у північносхідній частині Сирії. У суботу, 12 жовтня, до цих акцій протесту приєдналися тисячі жителів міст Німеччини. Акція в місті Кельн зібрала, за попередніми оцінками, понад 10 тисяч учасників, передає інформагенція dpa.

Мітингарі, більшість з яких курди, вимагали негайного припинення силової операції турецьких військ у Сирії та засуджували дії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Під час акції демонстранти несли численні прапори з курдськими національними кольорами.

Час від часу демонстранти скандували "Ердоган - терорист". Крім того, вони неодноразово вимагали припинення поставок німецьких озброєнь для Туреччини. За даними поліції, акція в Кельні відбувається мирно та без інцидентів.

У тій частині міста, де проводиться акція, керівництво поліції задіяло сотні поліцейських, щоб не допустити сутичок між учасниками акції та прихильниками Ердогана.

DW.COM

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На аналогічну акцію протесту в Франкфурті-на-Майні вийшло майже чотири тисячі учасників, повідомляють у місцевій поліції.

Масштабна акція в Парижі

Значно більше учасників зібрала схожа демонстрація у Парижі. За даними інформагенції AFP, що посилається на дані організаторів, до мітингу приєдналися близько 20 тисяч осіб. Серед учасників акції було й багато французьких політиків, особливо з боку лівих сил.

Учасники акції у французькій столиці так само називали Ердогана "терористом". Крім того, вони засуджували й дії президента США Дональда Трампа, котрий розпорядився вивести американські війська з тої частини Сирії, де нині турецькі військові проводять наступальну операцію. Трампа демонстранти охрестили "серійним вбивцею".

Висловити свою незгоду з діями Ердогана вийшли також демонстранти у Марселі. За даними організаторів тамтешньої акції, в ній взяло участь близько шести тисяч учасників, натомість місцева влада повідомляє про 1,5 тисячі демонстрантів.

Нагадаємо, що наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки". Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). 

Цей крок Анкари засудили раніше Вашингтон, Берлін, офіційний Дамаск та Ліга арабських держав (ЛАД).

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