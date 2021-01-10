У Чехії на знак протесту проти локдауну відкрилися бари й ресторани

У Чехії в рамках загальної акції протесту проти запроваджених урядом суворих обмежень через пандемію COVID-19 в суботу, 23 січня, відкрилися сотні барів і ресторанів. Організатором акції виступила ініціатива Chcipl pes (Мертвий пес. - Ред.). Сама назва цього протестного руху натякає на незгоду з політикою уряду, котрий запровадив системи електронного стеження PES.

"Ми вже давно розчаровані урядом і хочемо показати, що він обрав хибний шлях", - сказав менеджер броварні Malý Janek Іржі Янечек в коментарі агентству новин AFP. "З нас уже досить, та ми вважаємо, що міністрам варто подумати про те, щоб піти зі своїх постів", - додав Янечек, котрий є співзасновником руху Chcipl pes. Раніше цей рух організовував низку масштабних акцій протесту проти запровадженого в країні жорсткого локдауну.

Водночас у пресслужбі Празької мерії розповіли AFP, що за порушення правил відкритим ресторанам загрожує максимальний штраф в розмірі 20 тисяч крон (близько 932 доларів у перерахунку. - Ред.).

У Чехії ще з жовтня минулого року закриті всі ресторани, паби і бари, а також кінотеатри, театри, зоопарки, тренажерні зали і більшість магазинів. Влада дозволила їм відкритися лише на час Різдвяних свят. Чехія, чиє населення становить близько 10,7 мільйона осіб, належить до тих країн-членів ЄС, що найбільше постраждали від нинішньої пандемії. Натепер у країні зафіксовано близько 930 тисяч випадків зараження коронавірусом, а також майже 15,3 тисячі пов'язаних з коронавірусом смертей. Щодня в Чехії фіксують близько восьми тисяч нових випадків захворювання.

Нещодавно рух Chcipl pes зареєстрував себе як політичне утворення, чиї члени можуть збиратися в закладах громадського харчування, що вважатимуться звичайним місцем проведення партійних зборів.