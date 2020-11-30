Коронавірус: у Чехії пом'якшують карантин

У Чехії у четвер, 3 грудня, набирають чинності пом'якшення обмежувальних заходів внаслідок пандемії коронавірусу. Як повідомляє інформагенція dpa, відтепер знову можуть працювати ресторани, бари і магазини роздрібної торгівлі. При цьому діятимуть обмеження щодо кількості клієнтів на квадратний метр - один клієнт на 15 квадратних метрів. Також припиняється нічна комендантська година.

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Також свої двері відкриють музеї і галереї, але вони працюватимуть з низкою обмежень. Водночас ще будуть зачинені театри та кінотеатри.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав людей до самодисципліни напередодні Різдва. Він сказав, що "трохи нервує" через послаблення карантину.

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У свою чергу, деякі експерти, такі як біолог Ярослав Флегр, вважають це послаблення передчасним і попереджають про "третю хвилю" інфікувань коронавірусом.

Напередодні в країні підтвердили 5176 нових заражень коронавірусом. З початку пандемії в Чехії було зафіксовано більше 533 тисячі інфікувань та 8515 смертельних випадків, свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

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