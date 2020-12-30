 У Празі протестували проти коронавірусних обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2021

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Новини

У Празі протестували проти коронавірусних обмежень

Кілька тисяч чехів вийшли на вулиці Праги для участі в демонстрації проти коронавірусних обмежень. Багато учасників масової акції не дотримувалися мінімальної дистанції й нехтували масковим режимом.

Акція проти коронавірусних обмежень у Празі, 10 січня

Акція проти коронавірусних обмежень у Празі, 10 січня

У столиці Чехії кілька тисяч людей вийшли на демонстрацію проти посилення протиепідемічних заходів, вжитих у зв'язку з нинішньою пандемію COVID-19. До проведеної в неділю, 10 січня, акції приєдналося, за попередніми оцінками поліції, близько двох тисяч людей, передає інформагенція dpa.

Багато мітингарів не носили масок і нехтували приписами щодо дотримання мінімальної безпечної відстані. Дехто з учасників ніс плакати з написами "Зупиніть коронатероризм" або "Ми - не вівці". Серед промовців, котрі виступили під час акції були, зокрема, актор Даніель Ланда і колишній президент Вацлав Клаус. Були також представники рестораторів та мереж фітнес-клубів.

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7 січня уряд Чехії посилив локдаун у країні і подовжив його до 22 січня. Відтоді в громадських місцях дозволено зустрічатися максимум двом людям, ресторани і культурні заклади закриті. Між 21:00 вечора і 5:00 ранку діє комендантська година.

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Тим часом президент Чехії Мілош Земан закликав громадян до терплячості. У коментарі для новинного сайту Blesk.cz, Земан сказав, що зростання числа випадків заражень, що спостерігалося останнім часом, спричинене недисциплінованою поведінкою громадян. Він також розповів про те, які великі надії покладає чеська влада на вакцинацію. Земан подякував Європейському Союзу за зусилля з придбання вакцин і попрохав Ізраїль допомогти в організації кампанії з вакцинації, повідомляє інформаційне агентство CTK. Сам Земан також запевнив, що наступного тижня йому теж зроблять щеплення. Президенту Чехії 76 років і він має діабет, уточнює dpa.

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    Нікуди без захисної маски

    Рукавиці, смартфон, захисна маска

    Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.

  • Подарунок для пожежників Зважаючи на дефіцит масок, все більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf (одягаємо маску), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.

    Нікуди без захисної маски

    Подарунок для пожежників

    Зважаючи на дефіцит масок, дедалі більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf ("одягаємо маску"), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.

  • Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.

    Нікуди без захисної маски

    Завжди з усмішкою

    Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.

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    Нікуди без захисної маски

    У стилі сукні

    Чехія й Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Усі, хто перебуває в супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова й прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.

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    Нікуди без захисної маски

    Весняне пробудження у Китаї

    Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.

  • Ізраїль не робить винятків Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.

    Нікуди без захисної маски

    Ізраїль не робить винятків

    Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.

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    Нікуди без захисної маски

    Мистецтво в секторі Гази

    У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний "Марш повернення", який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.

  • Колумбійські Халки

    Нікуди без захисної маски

    Колумбійські "Халки"

    У Колумбії переважають радикальні та незвичайні мотиви на масках. Зціплені зуби на захисті обличчя двох поліцейських, здається, були скопійовані з "монстра Халка". Кремезний монстр Халк - головний персонаж коміксу, опублікованого Стеном Лі та Джеком Кірбі у 1962 році. За мотивами історії "неймовірного Халка" було знято декілька фільмів та телесеріалів.

  • Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.

    Нікуди без захисної маски

    Макрон бореться з дефіцитом

    Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.

    Автор: Астрід Пранґе, Олексій Яковійчук


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Коронавірус: у Чехії та Словаччині різко зросла кількість заражень

У Чехії та Словаччині різко зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом. В цих країнах запроваджують нові карантинні обмеження.  

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Із 3 грудня в Чехії знову відкриються всі магазини роздрібної торгівлі й ресторани, хоч і з певними обмеженнями. Уряд пішов на послаблення локдауну через покращення ситуації з епідемією.  

Коронавірус: у Чехії пом'якшують карантин

У Чехії дозволили відкрити ресторани, паби і магазини. Також з обмеженнями запрацюють музеї та галереї, а театри та кінотеатри залишаються закритими.  

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