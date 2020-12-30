У Празі протестували проти коронавірусних обмежень

У столиці Чехії кілька тисяч людей вийшли на демонстрацію проти посилення протиепідемічних заходів, вжитих у зв'язку з нинішньою пандемію COVID-19. До проведеної в неділю, 10 січня, акції приєдналося, за попередніми оцінками поліції, близько двох тисяч людей, передає інформагенція dpa.

Багато мітингарів не носили масок і нехтували приписами щодо дотримання мінімальної безпечної відстані. Дехто з учасників ніс плакати з написами "Зупиніть коронатероризм" або "Ми - не вівці". Серед промовців, котрі виступили під час акції були, зокрема, актор Даніель Ланда і колишній президент Вацлав Клаус. Були також представники рестораторів та мереж фітнес-клубів.

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7 січня уряд Чехії посилив локдаун у країні і подовжив його до 22 січня. Відтоді в громадських місцях дозволено зустрічатися максимум двом людям, ресторани і культурні заклади закриті. Між 21:00 вечора і 5:00 ранку діє комендантська година.

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Тим часом президент Чехії Мілош Земан закликав громадян до терплячості. У коментарі для новинного сайту Blesk.cz, Земан сказав, що зростання числа випадків заражень, що спостерігалося останнім часом, спричинене недисциплінованою поведінкою громадян. Він також розповів про те, які великі надії покладає чеська влада на вакцинацію. Земан подякував Європейському Союзу за зусилля з придбання вакцин і попрохав Ізраїль допомогти в організації кампанії з вакцинації, повідомляє інформаційне агентство CTK. Сам Земан також запевнив, що наступного тижня йому теж зроблять щеплення. Президенту Чехії 76 років і він має діабет, уточнює dpa.