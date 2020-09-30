 У Чехії набув чинності режим надзвичайного стану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2020

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Новини

У Чехії набув чинності режим надзвичайного стану

Через стрімке збільшення добових заражень коронавірусом уряд Чехії запровадив режим надзвичайного стану. Кордони країни залишаються відкритими.

Прага вночі

Прага вночі

У Чехії в ніч на понеділок, 5 жовтня, набув чинності режим надзвичайного стану в національному масштабі. Його запровадив уряд прем'єра Андрія Бабіша в зв'язку зі стрімким збільшенням числа інфікованих коронавірусом.

Запровадження цього режиму дозволяє владі, зокрема, обмежувати громадянські права населення, як-от свободу зібрань, а також вживати екстрених заходів без узгоджень з парламентом. Режим надзвичайної ситуації вже діяв у країні з середини березня до середини травня. Цього разу Прага, однак, вирішила залишити кордони країни відкритими.

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Віднині у закритих приміщеннях можуть збиратись не більше десяти осіб, на вулиці - не більше 20-ти. Спортивні змагання відбуватимуться за відсутності глядачів. Магазини не зачиняються і працюватимуть у звичному режимі.

На початку жовтня у Чехії був зареєстрований рекордний показник добових заражень коронавірусом - 3792 випадки. Протягом останніх двох тижнів в країні зафіксовано у середньому 303,3 зараження на 100 тисяч населення. В ЄС вищими на даний час є тільки показники Іспанії, де зафіксовано 319,3 зараження на 100 тисяч населення.

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