 У ФРН заборонили збиратися групами більше двох осіб через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2020

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У ФРН заборонили збиратися групами більше двох осіб через коронавірус

З метою обмежити подальше поширення коронавірусу уряд ФРН і керівництво всіх федеральних земель погодили подальші жорсткі обмеження суспільного життя.

Анґела Меркель

Запроваджені обмеження є правилами, а не рекомендаціями, наголосила канцлерка ФРН Анґела Меркель

Федеральний уряд Німеччини спільно з керівництвом 16 федеральних земель країни ухвалили жорсткі обмеження суспільного життя з метою призупинити подальше поширення коронавірусу Sars-CoV-2 в країні. Відповідне рішення було ухвалено в неділю, 22 березня, під час проведення телефонної конференції між канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) та прем'єр-міністрами всіх федеральних земель, повідомила Меркель під час свого виступу ввечері цього ж дня.

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Тримати дистанцію

Влада Німеччини очікує, що жителі країни зведуть до абсолютного мінімуму соціальні контакти. Так, згідно з ухваленими обмеженнями, зокрема, забороняється збиратися у громадських місцях більше ніж двом особам. Винятки передбачено лише для членів сімей та осіб, що проживають у одному помешканні.

Крім того, у громадських місцях громадянам необхідно дотримуватися мінімальної відстані одне від одного у 1,5 метра, а краще два метри, додала Меркель. Канцлерка ФРН також назвала "неприйнятними" колективні святкування надворі чи в помешканнях. 

Водночас жителям ФРН дозволятиметься виходити на вулицю, щоб здійснити покупки в магазинах, аптеках, відвідати лікаря, добратися до роботи, займатися спортом на відкритому повітрі тощо.

Закриття цілої низки закладів

Крім того, Меркель повідомила, що під час наради з керівниками федеральних земель було узгоджено закриття цілої низки закладів, що представляють насамперед сферу послуг. Йдеться про косметичні салони, перукарні, тату-салони тощо. Так само будуть закритими для обслуговування клієнтів на місці кав'ярні, ресторани, закусочні та інші заклади харчування. Утім, їжу й напої можна буде купувати на винос або з можливістю доставки.

Меркель наголосила, що ці заходи триватимуть щонайменше два тижні. Раніше прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet) повідомив, що ці обмеження можуть тривати навіть до завершення Великодніх канікул, тобто до 20 квітня.

Штрафи за порушення

Крім того, Лашет наголосив, що навіть за найменші порушення цих заборон передбачаються штрафи обсягом до 25 тисяч євро. "Ідеться про життя та смерть", - зазначив посадовець.

Симптоми коронавірусу

Згодом сама Меркель пояснила, що штрафні заходи застосовуватимуть в разі повторних порушень запроваджених обмежень. Також під час пресконференції Меркель запевнила, що в розмові з керівництвом федеральних земель не йшлося про розмір грошових штрафів. Утім, вона наголосила, що ухвалені заходи - "правила, а не рекомендації".

Нагадаємо, в Німеччині зафіксовано вже понад 24 тисячі випадків коронавірусу. Від спричинених цих захворюванням ускладнень померло вже понад 90 людей.

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    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

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    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

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    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


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