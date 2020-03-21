Уряд Німеччини підготував пакет антикризових законопроєктів

Віцеканцлер і міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) підтвердив, що готуються додаткові бюджетні асигнування у 150 мільярдів євро в рамках комплексного пакета заходів з порятунку німецької економіки в умовах пандемії. За його словами, це частина широкої програми, що повинна бути затверджена найближчим часом, повідомив політик у суботу, 21 березня. Йдеться також про планування стабілізаційних коштів у розмірі 600 мільярдів євро, пише Reuters.

Між тим міністерства фінансів, економіки та енергетики ФРН представили законопроєкт, за яким самозайняті громадяни та малі підприємства в Німеччині отримають екстрену допомогу у розмірі до 15 тисяч євро, щоб впоратись з наслідками кризи, викликаної поширенням SARS-CoV-2.

Крім того, уряд планує внесення змін у закон про захист населення від інфекційних хвороб з метою більш швидких та ефективних дій в умовах пандемії. Як повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на законопроєкт, підготовлений міністерством охорони здоров'я, йдеться про передачу від земель федеральному уряду повноважень зі вжиття заходів з локалізації за допомогою мобільного зв'язку осіб, з якими контактували заражені коронавірусом люди.

Німецьке міністерство охорони здоров'я також подає на розгляд уряду законопроєкт, що передбачає виділення 3,3 мільярда євро лікарням у зв'язку з перенесенням запланованих операцій та збільшення кількості ліжкомісць у реанімаційних відділеннях.

Крім того, уряд готує законопроєкт для захисту орендарів приватного житла, з якими під час пандемії забороняється розривати договори через несплату чи затримку орендних внесків.

Законопроєкти мають бути схвалені федеральним урядом 23 березня, а до кінця наступного тижня - обома палатами німецького парламенту.