 Уряд Німеччини підготував пакет антикризових законопроєктів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2020

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Новини

Уряд Німеччини підготував пакет антикризових законопроєктів

Для підтримки економіки в умовах пандемії планується виділення додатково 150 млрд євро. Самозайняті громадяни та малі підприємства отримають допомогу по 15 тисяч євро. Лікарням планують дати близько 3,3 мільярда євро.

Віцеканцлер та міністр фінансів Олаф Шольц (л) та міністр економіки Петер Альтмаєр

Віцеканцлер та міністр фінансів Олаф Шольц (л) та міністр економіки Петер Альтмаєр

Віцеканцлер і міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) підтвердив, що готуються додаткові бюджетні асигнування у 150 мільярдів євро в рамках комплексного пакета заходів з порятунку німецької економіки в умовах пандемії. За його словами, це частина широкої програми, що повинна бути затверджена найближчим часом, повідомив політик у суботу, 21 березня. Йдеться також про планування стабілізаційних коштів у розмірі 600 мільярдів євро, пише Reuters.

Між тим міністерства фінансів, економіки та енергетики ФРН представили законопроєкт, за яким самозайняті громадяни та малі підприємства в Німеччині отримають екстрену допомогу у розмірі до 15 тисяч євро, щоб впоратись з наслідками кризи, викликаної поширенням SARS-CoV-2.

Крім того, уряд планує внесення змін у закон про захист населення від інфекційних хвороб з метою більш швидких та ефективних дій в умовах пандемії. Як повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на законопроєкт, підготовлений міністерством охорони здоров'я, йдеться про передачу від земель федеральному уряду повноважень зі вжиття заходів з локалізації за допомогою мобільного зв'язку осіб, з якими контактували заражені коронавірусом люди.

Німецьке міністерство охорони здоров'я також подає на розгляд уряду законопроєкт, що передбачає виділення 3,3 мільярда євро лікарням у зв'язку з перенесенням запланованих операцій та збільшення кількості ліжкомісць у реанімаційних відділеннях.

Крім того, уряд готує законопроєкт для захисту орендарів приватного житла, з якими під час пандемії забороняється розривати договори через несплату чи затримку орендних внесків.

Законопроєкти мають бути схвалені федеральним урядом 23 березня, а до кінця наступного тижня - обома палатами німецького парламенту.

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