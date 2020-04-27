У США понад мільйон інфікованих коронавірусом

Кількість хворих на COVID-19 у США перевищила мільйон і становить понад 1 003 328. Про це в вівторок, 28 квітня, повідомляє Університет імені Джонса Хопкінса (США), який наживо відстежує поширення пандемії у світі. За цими даними, 57,5 тисяч людей у Сполучених Штатах померли. Понад 114 тисяч одужали.

За кількістю інфікованих США залишаються країною, яку найбільше вразив коронавірус. З іншого боку, у Сполучених Штатах проводять дуже багато тестів. За даними уряду в Вашингтоні, у всій країні провели близько 5,5 мільйона тестів, передає інформагенція AFP. У США мешкають близько 330 мільйонів людей.

Як повідомлялося, загальна кількість хворих на COVID-19 у всьому світі перевищила три мільйони.

Водночас деякі країни вже почали послаблювати або озвучують плани послаблення карантинних обмежень. Президент США Дональд Трамп нещодавно оголосив, що скасовуватиме карантин у три етапи. У Німеччині, Австрії та Грузії почали запроваджувати послаблення з кінця квітня. Греція скасує деякі обмеження з 4 травня. У Франції оголосили плани послаблення карантину з 11 травня.