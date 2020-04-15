Пандемія COVID-19: кількість інфікованих у світі перевищила три мільйони

Кількість інфікованих коронавірусом SARS-Cov-2 у всьому світі ввечері у понеділок, 27 квітня, перевищила три мільйони. Про це повідомляють ресурс Worldometers і Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), які наживо відстежують поширення пандемії.

Клькість смертей від хвороби COVID-19 у всьому світі перевищила 208 тисяч. Водночас, за даними Університету імені Джонса Хопкінса, понад 878 тисяч людей одужали.

Ситуація з COVID-19 у Європі

Між тим у чотирьох європейських країнах із найвищими показниками летальності від коронавірусу зафіксували значне зниження добового числа смертей.

Зокрема, у Франції за останню добу від COVID-19 померли 242 людини, з них 152 - в лікарнях і 90 - у притулках для людей похилого віку, повідомило 26 квітня міністерство соціальних справ і охорони здоров'я в Парижі. Цей денний показник смертей у лікарнях Франції став найнижчим за останні п'ять тижнів. У цілому від початку спалаху коронавірусу його жертвами у Франції стали понад 22 тисячі осіб.

В Італії зафіксували найнижчий показник смертей від COVID-19 із середини березня. За останні 24 години в країні померли 260 осіб, повідомило міністерство охорони здоров'я в Римі. Загальна кількість померлих від COVID-19 в Італії - більш ніж 26 тисяч осіб.

Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Великобританії повідомив про найнижчий показник летальних випадків від COVID-19 із 31 березня. За останню добу кількість померлих від коронавірусу у Великобританії збільшилася на 413 й загалом перевищила 20 тисяч. Утім, реальний показник смертельних випадків від коронавірусу в Сполученому Королівстві може бути істотно вищим. Офіційна статистика враховує тільки смерті від COVID-19 у лікарнях, але не вдома і не в притулках для літніх людей.

В Іспанії за останню добу від наслідків зараження коронавірусом померли 288 осіб, що є найнижчим показником із 20 березня. Загальне число загиблих від COVID-19 збільшилося до понад 23 тисяч.

За даними Університету Джонса Хопкінса 27 квітня, Іспанія лідирує за кількістю виявлених заражень у Європі (понад 229 тисяч осіб). Далі розташувалися Італія (понад 199 тисяч заражених), Франція (більш ніж 162 тисячі), Німеччина (понад 158 тисяч) і Великобританія (понад 154 тисячі).

Росія обійшла Китай, США очолюють сумну статистику

Росія обійшла Китай за кількістю інфікованих. За останніми даними, в Росії підтверджено понад 87 тисяч випадків зараження новим коронавірусом, у КНР - понад 83 тисячі.

США залишаються країною, де зареєстровано найбільше випадків інфікування новим коронавірусом: понад 965 тисяч. Більш ніж 54 тисячі людей у США померли від COVID-19. Понад 107 тисяч одужали.