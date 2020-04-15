Пандемія COVID-19: кількість інфікованих у світі перевищила три мільйони
Коронавірусом SARS-Cov-2 заразилися понад три мільйони людей у всьому світі. Понад 208 тисяч померли від хвороби COVID-19. Водночас більш ніж 878 тисяч інфікованих одужали, повідомляє Університет імені Джонса Гопкінса.
Пацієнт із коронавірусом в Іспанії
Кількість інфікованих коронавірусом SARS-Cov-2 у всьому світі ввечері у понеділок, 27 квітня, перевищила три мільйони. Про це повідомляють ресурс Worldometers і Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), які наживо відстежують поширення пандемії.
Між тим у чотирьох європейських країнах із найвищими показниками летальності від коронавірусу зафіксували значне зниження добового числа смертей.
Зокрема, у Франції за останню добу від COVID-19 померли 242 людини, з них 152 - в лікарнях і 90 - у притулках для людей похилого віку, повідомило 26 квітня міністерство соціальних справ і охорони здоров'я в Парижі. Цей денний показник смертей у лікарнях Франції став найнижчим за останні п'ять тижнів. У цілому від початку спалаху коронавірусу його жертвами у Франції стали понад 22 тисячі осіб.
В Італії зафіксували найнижчий показник смертей від COVID-19 із середини березня. За останні 24 години в країні померли 260 осіб, повідомило міністерство охорони здоров'я в Римі. Загальна кількість померлих від COVID-19 в Італії - більш ніж 26 тисяч осіб.
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Великобританії повідомив про найнижчий показник летальних випадків від COVID-19 із 31 березня. За останню добу кількість померлих від коронавірусу у Великобританії збільшилася на 413 й загалом перевищила 20 тисяч. Утім, реальний показник смертельних випадків від коронавірусу в Сполученому Королівстві може бути істотно вищим. Офіційна статистика враховує тільки смерті від COVID-19 у лікарнях, але не вдома і не в притулках для літніх людей.
В Іспанії за останню добу від наслідків зараження коронавірусом померли 288 осіб, що є найнижчим показником із 20 березня. Загальне число загиблих від COVID-19 збільшилося до понад 23 тисяч.
За даними Університету Джонса Хопкінса 27 квітня, Іспанія лідирує за кількістю виявлених заражень у Європі (понад 229 тисяч осіб). Далі розташувалися Італія (понад 199 тисяч заражених), Франція (більш ніж 162 тисячі), Німеччина (понад 158 тисяч) і Великобританія (понад 154 тисячі).
Росія обійшла Китай, США очолюють сумну статистику
США залишаються країною, де зареєстровано найбільше випадків інфікування новим коронавірусом: понад 965 тисяч. Більш ніж 54 тисячі людей у США померли від COVID-19. Понад 107 тисяч одужали.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Заражені дверні ручки
Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Обережно в їдальні!
Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Чи варто боятися імпортних товарів?
Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Посилка з вірусами
Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Що робити з домашніми улюбленцями?
Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Невже й городина небезпечна?
Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Морозу вірус не боїться
Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Тримайтеся осторонь дичини!
У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.