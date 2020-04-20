 Грузія почала послаблювати карантин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2020

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Новини

Грузія почала послаблювати карантин

У містах Грузії знову можуть працювати продуктові ринки, служби таксі та підприємства доставки. Знято обмеження з онлайн-торгівлі. Водночас комендантська година через епідемію COVID-19 лишається чинною в усій країні.

Тбілісі, Грузія, епідемія, коронавірус

Мешканці Тбілісі в захисних масках

Уряд Грузії почав поетапно послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені у країні через епідемію коронавірусу. Від понеділка, 27 квітня, у грузинських містах знову дозволена робота продуктових ринків і служб таксі. Знято обмеження з онлайн-торгівлі та служб доставки. Обмежувальні заходи залишаться чинними тільки в тих районах, де раніше запровадили режим суворого карантину. Про це повідомив на брифінгу прессекретар глави грузинського уряду Іраклій Чіковані.

Водночас зберігає чинність комендантська година, запроваджена в усій країні щодня з 21:00 вечора до 6:00 ранку. Обмеження на пересування громадян між містами Тбілісі, Руставі, Батумі та Кутаїсі, запроваджені 15 квітня, теж чинні, передає інформагенція "Інтерфакс". Виняток зробили 27-28 квітня для громадян, які прагнуть переїхати за місцем проживання чи роботи.

Якщо ситуація з епідемією хвороби COVID-19 у Грузії погіршиться, уряд може поновити обмеження, уточнив Чіковані. Він додав, що послаблення стосується тільки тих компаній, установ і об'єктів, які цілковито виконують рекомендації міністерства охорони здоров'я. Відновлення економічної діяльності у Грузії відбуватиметься поетапно з перервами у два тижні, планує уряд.

Проте в понеділок більшість продуктових ринків у Грузії не працювали, бо не задовольняють вимоги медиків в умовах епідемії коронавірусу, пише "Інтерфакс" із посиланням на місцеві медіа. За цими даними, приміром, у місті Телаві базар закрили після трьох годин роботи, бо деякі продавці й покупці не носили захисні маски. Керівництво ринку оштрафували на три тисячі ларі (близько тисячі доларів).

За даними Університету Джонса Гопкінса (США), у Грузії зафіксовано 496 випадків інфікування коронавірусом. Шестеро людей померли, 149 одужали.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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