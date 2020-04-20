Грузія почала послаблювати карантин

Уряд Грузії почав поетапно послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені у країні через епідемію коронавірусу. Від понеділка, 27 квітня, у грузинських містах знову дозволена робота продуктових ринків і служб таксі. Знято обмеження з онлайн-торгівлі та служб доставки. Обмежувальні заходи залишаться чинними тільки в тих районах, де раніше запровадили режим суворого карантину. Про це повідомив на брифінгу прессекретар глави грузинського уряду Іраклій Чіковані.

Водночас зберігає чинність комендантська година, запроваджена в усій країні щодня з 21:00 вечора до 6:00 ранку. Обмеження на пересування громадян між містами Тбілісі, Руставі, Батумі та Кутаїсі, запроваджені 15 квітня, теж чинні, передає інформагенція "Інтерфакс". Виняток зробили 27-28 квітня для громадян, які прагнуть переїхати за місцем проживання чи роботи.

Якщо ситуація з епідемією хвороби COVID-19 у Грузії погіршиться, уряд може поновити обмеження, уточнив Чіковані. Він додав, що послаблення стосується тільки тих компаній, установ і об'єктів, які цілковито виконують рекомендації міністерства охорони здоров'я. Відновлення економічної діяльності у Грузії відбуватиметься поетапно з перервами у два тижні, планує уряд.

Проте в понеділок більшість продуктових ринків у Грузії не працювали, бо не задовольняють вимоги медиків в умовах епідемії коронавірусу, пише "Інтерфакс" із посиланням на місцеві медіа. За цими даними, приміром, у місті Телаві базар закрили після трьох годин роботи, бо деякі продавці й покупці не носили захисні маски. Керівництво ринку оштрафували на три тисячі ларі (близько тисячі доларів).

За даними Університету Джонса Гопкінса (США), у Грузії зафіксовано 496 випадків інфікування коронавірусом. Шестеро людей померли, 149 одужали.