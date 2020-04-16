 Трамп планує у три етапи скасувати карантин у США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2020

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Новини

Трамп планує у три етапи скасувати карантин у США

Президент США Дональд Трамп анонсував план відновлення американської економіки. Карантинні обмеження у зв'язку з епідемією COVID-19 скасують не одразу і не всюди.

За словами Трампа, припинення всього громадського життя у США не може бути довготерміновим рішенням

Трамп: США повертатимуться до звичного життя після карантину у три етапи

США повертатимуться до звичного життя після карантину у три етапи. Для різних федеральних штатів розроблять окремі сценарії скасування обмежувальних заходів. Про це в четвер, 16 квітня, оголосив у Вашингтоні президент Дональд Трамп. Він анонсував, що карантин скасовуватимуть обережно, крок за кроком і штат за штатом. При цьому Трамп не назвав конкретних термінів для виконання плану.

За словами Трампа, припинення всього громадського життя на загальнонаціональному рівні не може бути довготерміновим рішенням і країна готова до "відкриття". Передусім обмеження мають зняти з тих регіонів, де не фіксували нових випадків зараження коронавірусом протягом останніх семи днів. Це 30 відсотків території США, зазначив Трамп. Негусто населені федеральні штати можуть відкрити кордони вже у п'ятницю, 17 квітня. Президент США назвав у цьому контексті Північну Дакоту, Монтану і Вайомінг, передає інформагенція AFP.

Трамп надав право губернаторам вирішувати, коли і як саме скасовувати карантин. Раніше президент США наполягав, щоб губернатори були цілковито підлеглими йому.

Обмежувальні заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу спричинили важку кризу у США і вдарили по всіх галузях економіки. За останній місяць понад 20 мільйонів американців втратили роботу. Експерти припускають, що відновлення економіки після пандемії коронавірусу триватиме кілька років.

За даними університету імені Джонса Гопкінса, у США зафіксовано найбільше у світі інфікувань новим коронавірусом: понад 671 тисяча випадків. Майже 33 тисячі людей померли від COVID-19.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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