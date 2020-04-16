Трамп планує у три етапи скасувати карантин у США

США повертатимуться до звичного життя після карантину у три етапи. Для різних федеральних штатів розроблять окремі сценарії скасування обмежувальних заходів. Про це в четвер, 16 квітня, оголосив у Вашингтоні президент Дональд Трамп. Він анонсував, що карантин скасовуватимуть обережно, крок за кроком і штат за штатом. При цьому Трамп не назвав конкретних термінів для виконання плану.

За словами Трампа, припинення всього громадського життя на загальнонаціональному рівні не може бути довготерміновим рішенням і країна готова до "відкриття". Передусім обмеження мають зняти з тих регіонів, де не фіксували нових випадків зараження коронавірусом протягом останніх семи днів. Це 30 відсотків території США, зазначив Трамп. Негусто населені федеральні штати можуть відкрити кордони вже у п'ятницю, 17 квітня. Президент США назвав у цьому контексті Північну Дакоту, Монтану і Вайомінг, передає інформагенція AFP.

Трамп надав право губернаторам вирішувати, коли і як саме скасовувати карантин. Раніше президент США наполягав, щоб губернатори були цілковито підлеглими йому.

Обмежувальні заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу спричинили важку кризу у США і вдарили по всіх галузях економіки. За останній місяць понад 20 мільйонів американців втратили роботу. Експерти припускають, що відновлення економіки після пандемії коронавірусу триватиме кілька років.

За даними університету імені Джонса Гопкінса, у США зафіксовано найбільше у світі інфікувань новим коронавірусом: понад 671 тисяча випадків. Майже 33 тисячі людей померли від COVID-19.