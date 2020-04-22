 У США відкрили справу щодо отримання Трампом прибутків з-за кордону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У США відкрили справу щодо отримання Трампом прибутків з-за кордону

У США апеляційний суд знову відкрив справу щодо отримання президентом США Дональдом Трампом прибутків з-за кордону через його готель у Вашингтоні.

Trump International Hotel у Вашингтоні

У США федеральний апеляційний суд у Річмонді у четвер, 15 травня, знову відкрив справу щодо отримання президентом США Дональдом Трампом прибутків з-за кордону через його готель у Вашингтоні. Таким чином суд переглянув минулорічне власне рішення, яким справу було закрито через процедурні питання.

Особистий адвокат Трампа Джей Секулов та міністерство юстиції висловили незгоду з новим рішенням суду та планують подати апеляцію до Верховного суду США, повідомляє агентство AFP.

Читайте також: Трамп вніс кандидатуру нового посла США в Україні на розгляд Сенату

Конституція США забороняє державним посадовцям без дозволу Конгресу отримувати подарунки або платежі з інших держав. Трампа обвинувачують у тому, що він порушує цю заборону, коли іноземні країни організовують заходи у вашингтонському готельно-ресторанному комплексі Trump International Hotel, який належить президентові США.

Після інавгурації 2017 року Трамп довірив управління своїм бізнесом синам, але зберіг акції Trump Organization, що принесли йому в 2018 році 435 мільйонів доларів доходу. Позиція президента та міністерства юстиції полягає в тому, що конституційна норма має на меті перешкодити отриманню держслужбовцями хабарів, а не веденню бізнесу.

Дивитись відео 00:47

Готель Трампа "обгидили" за расизм

  • Дональд Трамп в оточенні родини

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Родина. Імперія

    В оточенні родини: Дональд Трамп із його дружиною Меланією, дочками Іванкою та Тіффані, синами Еріком та Дональдом-молодшим, а також онуками Кей та Дональдом-молодшим-III. Троє старших дітей Трампа займають посади перших віце-президентів у його фірмі Trump Organization.

  • Дональд Трамп, фото 1984 року

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Власник казино

    Дане фото зроблене 1984 року. Саме тоді Трамп відкрив Harrah's у Trump Plaza - казино в Атлантік-Сіті. Це була лише одна з багатьох інвестицій, які зробили Трампа, що успадкував мільйонні статки, мільярдером.

  • Фредерік Трамп

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Батько-мільйонер: Фредерік-молодший

    Стартовий капітал для свого бізнесу Дональд Трамп успадкував від свого батька Фредеріка. На початку той виділив синові мільйон доларів США. А після смерті Фредеріка Дональд зі своїми братами та сестрами успадкував від батька статки вартістю 400 мільйонів доларів.

  • Trump Tower у Нью-Йорку

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Бренд вартістю в мільярди

    Трамп агресивно здійснював свої інвестиції. І хоча він час від часу прогорав, але у довгостроковій перспективі досяг успіху, наприклад, зі своїм 202-метровим хмарочосом Trump Tower у Нью-Йорку. Нині статки Трампа, за його власними оцінками, сягають десяти мільярдів доларів США. На думку експертів, реалістичною є третина названої суми.

  • Трамп отримав ступінь бакалавра в Уортонській школі бізнесу в Філадельфії

    Трамп: популіст, магнат, президент

    "Дуже хороший, дуже розумний"

    Так Трамп висловився про себе самого. І додав, що вчився в елітній Уортонській школі бізнесу в Філадельфії. Там у 1968 році він отримав ступінь бакалавра.

  • Трам - випускник Нью-Йоркської військової академії

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Кептен Трамп

    Але до того у 13-річному віці батько відправив Дональда до Нью-Йоркської військової академії. В інтернаті він мав навчитися дисципліні. На час випуску Трамп уже мав ранг офіцера. Там він зазнав інтенсивнішого військового вишколу, ніж у армії, розповідає Трамп про своє навчання.

  • Трамп уник війни у В'єтнамі (на фото)

    Трамп: популіст, магнат, президент

    П'яткова шпора замість В'єтнаму

    При цьому Трампові вдалося уникнути участі у війні у В'єтнамі. Молодого чоловіка спортивного вигляду оголосили непридатним через п'яткову шпору.

  • Івана та Дональд Трампи

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Перша дружина: Івана

    У 1977 році Трамп одружився з чеською моделлю Іваною Зельнічковою. У шлюбі, над яким постійно нависала тінь пліток про зради, народилося троє дітей. Окрім того, Івана дала Трампові його відоме прізвисько: "The Donald".

  • Марла та Дональд Трампи із дочкою Тіффані

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Родина номер два

    У 1990 році Трамп розлучився з Іваною та уклав шлюб із на 17 років молодшою за нього Марлою. Спільну дочку подружжя назвало Тіффані.

  • Трамп у товаристві моделей

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Дівчата, дівчата і ще раз дівчата

    На людях Трамп залюбки з'являється не лише у товаристві власної дружини. Він частий гість на конкурсах краси і позує з юними моделями. Із 1996 по 2015 роки Трамп навіть був власником американського конкурсу "Міс Усесвіт".

  • Бестселер Трампа Мистецтво укладати угоди

    Трамп: популіст, магнат, президент

    "Мистецтво укладати угоди"

    Як швидко заробити мільйони? Бестселер Трампа "Мистецтво укладати угоди" дає деякі відповіді. Почасти ця книжка є автобіографічною, а почасти містить поради для амбітних комерсантів. Цей бестселер остаточно зробив його впізнаваною публічною особою.

  • Трамп на рингу для реслінгу, 2007 рік

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Дональд виходить на ринг

    Трамп має дивовижний хист скеровувати на себе об'єктиви телекамер. Приміром, на рингу для реслінгу, як на цьому фото. Йому вдається поєднувати підприємництво і розважальне телебачення. У його шоу "The Apprentice" (Стажер) кандидатів брали на роботу і звільняли. Улюблене речення Трампа: "Ти звільнений!"

  • Дональд Трамп пішов у політику

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Трамп у політиці

    Донедавна він практично не займався політикою. Та раптом 16 червня 2015 року Трамп оголошує, що боротиметься за те, щоб стати кандидатом на посаду президента від республіканців. Його гасло: "Зробити Америку знову великою". У передвиборній боротьбі поряд із ним завжди була його сім'я, а сам Трамп не зупинявся ні перед чим і не гребував образами на адресу мігрантів, мусульман, а також жінок.

  • Дональд Трамп - президент США

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Посада гідності

    Чи став популіст і шоумен на посаді президента гідним лідером вільного світу? Багато хто й досі не може відповісти на це питання. Але вже зараз можна сказати одне: Дональд Дж. Трамп може змінюватися, немов хамелеон.

    Автор: Петер Гілле, Інна Завгородня, Євген Тейзе, Данило Білик


DW.COM

Білий дім зобов'язали надати суду листи про військову допомогу Україні

20 електронних листів, у яких ішлося про військову допомогу Україні, мають бути передані адміністрацією президента США до суду до 20 травня. (15.05.2020)  

Трампа звинувачують у приховуванні доповідної записки спецслужб щодо України

Небажання адміністрації Трампа і керівництва спецслужб США розкривати Конгресу зміст доповідної записки спричинило бурхливі спекуляції. Демократи підозрюють шантаж Зеленського Трампом. (20.09.2019)  

Трамп погрожує розірвати відносини з Китаєм

Дональд Трамп заявив, що має "дуже хороші стосунки" з Сі Цзіньпіном, але не хоче з ним розмовляти. Президент США дав зрозуміти, що перемовин щодо торговельної угоди з Китаєм найближчим часом не буде. (15.05.2020)  

Також за темою

Iran Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) provizieren US Kriegsschiff

Трамп наказав знищувати іранські кораблі за провокації проти суден США 22.04.2020

Військово-морські сили США отримали розпорядження президента знищувати іранські бойові кораблі в разі загрози для американських суден, наголосив американський лідер Дональд Трамп.

Donald Trump PK zur Coronakrise in den USA

Трамп продовжив до 30 квітня дію заходів протидії коронавірусу 30.03.2020

Громадянам необхідно дотримуватися рекомендацій уряду, в тому числі й щодо обмеження соціальних контактів, наголосив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

USA Corona-Pandemie | Trump Statement

Трамп не планує запроваджувати карантин у трьох штатах 29.03.2020

Попри стрімке зростання числа заражень коронавірусом у США, президент Дональд Трамп поки не збирається запроваджувати карантин у штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі й Коннектикут.

Реклама

Докладно

Чи пов'язана з коронавірусом нова загадкова хвороба у дітей?

Чи пов'язана з коронавірусом нова загадкова хвороба у дітей?

Гострий запальний синдром, схожий на рідкісну хворобу Кавасакі, вражає дітей у регіонах з пандемією коронавірусу.  

США, Лас-Вегас

Вже 36 мільйонів американців втратили роботу через локдаун

Тільки за останній тиждень близько трьох мільйонів американців зареєструвалися як безробітні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  