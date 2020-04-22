У США відкрили справу щодо отримання Трампом прибутків з-за кордону

У США федеральний апеляційний суд у Річмонді у четвер, 15 травня, знову відкрив справу щодо отримання президентом США Дональдом Трампом прибутків з-за кордону через його готель у Вашингтоні. Таким чином суд переглянув минулорічне власне рішення, яким справу було закрито через процедурні питання.

Особистий адвокат Трампа Джей Секулов та міністерство юстиції висловили незгоду з новим рішенням суду та планують подати апеляцію до Верховного суду США, повідомляє агентство AFP.

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Конституція США забороняє державним посадовцям без дозволу Конгресу отримувати подарунки або платежі з інших держав. Трампа обвинувачують у тому, що він порушує цю заборону, коли іноземні країни організовують заходи у вашингтонському готельно-ресторанному комплексі Trump International Hotel, який належить президентові США.

Після інавгурації 2017 року Трамп довірив управління своїм бізнесом синам, але зберіг акції Trump Organization, що принесли йому в 2018 році 435 мільйонів доларів доходу. Позиція президента та міністерства юстиції полягає в тому, що конституційна норма має на меті перешкодити отриманню держслужбовцями хабарів, а не веденню бізнесу.

Дивитись відео 00:47 Поділитись Готель Трампа "обгидили" за расизм (15.01.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2qrBS Готель Трампа "обгидили" за расизм