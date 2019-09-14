 У Саудівській Аравії внаслідок атак хуситів обвалився видобуток нафти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2019

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Новини

У Саудівській Аравії внаслідок атак хуситів обвалився видобуток нафти

Через атаку безпілотників на нафтопереробні потужності компанії Saudi Aramco обсяги добового видобутку нафти в Саудівській Аравії скоротилися на 5,7 мільйона барелів. США звинуватили в нападі Іран.

Саудівська Аравія

Пожежа внаслідок атаки на один з нафтопереробних комплексів у Саудівській Аравії

Після атаки безпілотників на нафтопереробні комплекси саудівської державної компанії Saudi Aramco Ер-Ріяд заявив про суттєве скорочення видобутку нафти в країні. Як повідомила у ніч на неділю, 15 вересня, державна агенція SPA з посиланням на міністра енергетики Саудівської Аравії принца Абдулазіза бін Салмана, добовий видобуток нафти скоротився на 5,7 мільйона барелів, тобто більш ніж наполовину. Однак міністр зауважив, що йдеться про тимчасовий ефект, який може бути компенсований поставками на ринок наявних запасів. Він назвав цей обстріл "терористичною атакою", інформує агентство новин dpa.

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Саудівська Аравія - найбільший експортер нафти в світі. За офіційними статистичними даними США, яні наводить агентство новин AP, в серпні цього року середньодобові обсяги видобутку нафти в Саудівській Аравії становили 9,85 мільйона барелів.

Тим часом міністерство енергетики США запевнило, що Вашингтон готовий допомогти в стабілізації ринку і в разі необхідності може виділити частину своїх стратегічних запасів нафти для покриття дефіциту пропозиції.

Хто стоїть за атакою?

Як повідомлялося, напередодні цілями ударів безпілотників стали два нафтопереробні заводи компанії Saudi Aramco у Саудівській Аравії. Внаслідок атак постраждав завод у місті Абкайк поблизу узбережжя Перської затоки, який є одним з найбільших нафтопереробних заводів у світі. Іншою ціллю був завод у Хурайсі на схід від Ер-Ріяда, який є другим за величиною заводом у країні. На обох об'єктах виникли великі пожежі. Пожежникам вдалося згодом взяти полум'я під контроль.

Згідно з повідомленнями компанії Saudi Aramco, ніхто з працівників цих комплексів не постраждав.

Згодом про відповідальність за атаки на ці об'єкти заявили єменські хусити. Представник хуситів в ефірі телеканалу Al Masirah повідомив, що в атаках були задіяні 10 безпілотних апаратів. Він додав, що удари по об'єктах в Саудівській Аравії триватимуть і надалі та ставатимуть "дошкульнішими", аж поки саудівський уряд не припинить бойові дії у Ємені.

Тим часом саудівський принц-наступник Мохаммед бін Салман заявив 14 вересня у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом, що його країна має "волю й засоби" дати відсіч цій "терористичній атаці".

Помпео звинуватив Іран

Натомість держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність за атаки на нафтопереробні об'єкти саудитів на Іран. "Немає жодних доказів того, що атаки вчинено з Ємену", - написав керівник Держдепартаменту в дописі в соціальній мережі Twitter. Помпео переконаний, що "Тегеран стоїть за приблизно сотнею атак проти Саудівської Аравії".

Нагадаємо, раніше хусити не раз обстрілювали територію Саудівської Аравії, використовуючи безпілотними, балістичні та крилаті ракети, отримані з Ірану або зроблені за допомогою іранських фахівців. Тегеран є союзником хуситів.

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