У РБ ООН засудили рішення США щодо Голанських висот

Визнання США суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами не знайшло підтримки в Раді Безпеки ООН, екстрене засідання якої було скликано в середу, 27 березня, на вимогу Сирії. Постійна представниця Великобританії Карен Пірс заявила про порушення Вашингтоном резолюції 497 РБ ООН. Крім того, з осудом рішення президента США Дональда Трампа виступили також Німеччина, Бельгія і ПАР, інформує AFP.

Так само заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков наголосив, що позиція Росії щодо Голанських висот незмінна. "Голанські висоти - територія Сирійської Арабської Республіки. (...) Ми суворо дотримуємося резолюції РБ 497, згідно з якою одностороннє рішення встановити свої закони, юрисдикцію і управління на зазначеній частині території Сирії недійсні і не мають юридичної сили", - заявив Сафронков під час засідання Радбезу ООН щодо Голанських висот, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Як повідомлялося, 25 березня президент США Дональд Трамп офіційно визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, підписавши відповідну декларацію.

Цей крок різко розкритикували Дамаск, Анкара, країни регіону та Москва. Раніше Німеччина теж виступила проти визнання Голан за Ізраїлем. В ООН заявили, що цей крок США жодним чином не змінить міжнародного статусу Голанських висот.

Євросоюз теж проти

27 березня Європейський Союз наголосив, що не збирається брати приклад з США та ухвалювати аналогічне рішення. "Позиція ЄС щодо статусу Голанських висот не змінилася", - заявила верховна представниця ЄС із зовнішньої політики й політики безпеки Федеріка Могеріні.

Уряд Башара Асада назвав такі односторонні дії Вашингтона грубим порушенням міжнародного права. Попри те, що Німеччина не підтримала США в питанні Голанських висот, такі заяви Дамаска викликали критику постійного представника ФРН при ООН Кристофа Гойзґена (Christoph Heusgen). Німецький дипломат вважає "вкрай цинічним" те, що саме Дамаск посилається на норми міжнародного права. Це тоді, коли сирійське керівництво відоме своїми "брутальними злочинами, страхітливою жорстокістю та порушеннями міжнародного права", наводить слова дипломата агенція новин dpa.

США не вбачають у своїх діях жодних загроз

Натомість заступник постійного представника США при ООН Родні Хантер заперечив критику рішення адміністрації Білого дому офіційно визнати Голанські висоти частиною Ізраїлю. За словами представника США, визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами жодним чином не завадить миротворчій місії ООН в цьому регіоні.

На захист позиції Вашингтона Хантер пояснив, що вже десятиліттями жителі Голанських висот живуть згідно з ізраїльським законодавством. Крім того, не можна допустити, щоб ці території потрапили під контроль Сирії та Ірану, наголосив американський дипломат, передає інформагенція dpa.