У Південній Африці призупинили щеплення вакциною AstraZeneca

Уряд Південно-Африканської республіки (ПАР) призупинив початок програми щеплення вакциною від коронавірусу AstraZeneca через побоювання, що вона має мінімальний захист проти нового варіанту, вперше виявленого у цій країні.

Міністр охорони здоров'я ПАР Звелі Мкгізе під час пресконференції у неділю, 7 лютого, назвав це рішення "тимчасовим" допоки уряд "не розбереться з цими проблемами", пише агентство AFP.

Південно-Африканська республіка є найбільш постраждалою від коронавірусу країною на африканському континенті. ПАР отримала 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca, термін придатності якої закінчиться у квітні. Глава МОЗ уточнив, що ці дози зберігатимуться доти, поки вчені не дадуть чітких вказівок щодо їхнього використання.

Країна мала розпочати свою кампанію вакцинації вже найближчими днями, але уряд вирішив її відтермінувати через результати випробування у ПАР, проведеного південноафриканським університетом Вітватерсранда і Оксфордським університетом.

Згідно з ним, вакцина виробництва компанії AstraZeneca забезпечує лише "мінімальний" захист від легкого та середнього ступеня тяжкості протікання хвороби COVID-19, спричиненої варіантом, вперше виявленим у Південній Африці.

Представник компанії AstraZeneca заявив, що дослідники вже працюють над оновленням вакцини для боротьби з південноафриканським варіантом, який швидко поширюється по всьому світу.

Між тим експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зустрінуться 8 лютого у Женеві, щоб обговорити вакцину компанії AstraZeneca. Згодом її мають масово розподілити між багатьма країнами світу в рамках механізму COVAX. Серед цих країн є і Україна.

Раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що в рамках цього механізму Київ зможе отримати від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca протягом першого півріччя 2021 року.