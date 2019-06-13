У Молдові розпочав роботу новий уряд

Новий уряд Молдови розпочав роботу. У суботу, 15 червня, члени нового уряду Республіки Молдова зібралися в Кишиневі. У залі для пресконференцій ведеться пряма трансляція цього засідання, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Під час засідання нова прем'єрміністерка Молдови Мая Санду висловила подяку громадянам і зовнішнім партнерам за надану підтримку в процесі зміни влади.

"Нам вдалося повалити олігарха і олігархію в Молдові. Ми за це боролися, але ми б не змогли зробити цього без масової підтримки громадян. Окрема подяка зовнішнім партнерам, які відіграли вирішальну роль у тому, щоб змусити незаконний уряд піти і не допустити дестабілізації ситуації", - сказала Санду, цитує "Інтерфакс-Україна".

Прем'єрка наголосила, що "у нового уряду багато роботи, щоб очистити країну від наслідків олігархічного правління".

Як повідомлялося, напередодні ввечері колишній уряд Демократичної партії офіційно оголосив про відставку і перехід в опозицію. Це сталося після тижневого протистояння, коли колишній уряд не хотів передавати владу новому кабінету міністрів.

8 червня Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови була обрана Мая Санду. Однак новий уряд не міг приступити до роботи через те, що Демократична партія не хотіла поступатися владою. Тим часом новий уряд Молдови вже визнали і заявили про готовність працювати з ним Євросоюз, США, Росія, Німеччина, Великобританія, Франція, Швеція, Швейцарія, Канада, Фінляндія, Норвегія, Польща Румунія та низка інших країн.