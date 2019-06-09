 Криза у Молдові: п′ять держав ЄС підтримали парламент країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2019

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Криза у Молдові: п'ять держав ЄС підтримали парламент країни

Уряди Німеччини, Великобританії, Франції, Швеції і Польщі заявили про підтримку парламенту Молдови. Вони закликали сторони до розв'язання кризи мирними засобами.

Криза у Молдові: європейські країни підтримали парламент

Криза у Молдові: європейські країни підтримали парламент

П'ять європейських країн - Німеччина, Великобританія, Франція, Швеція і Польща - підтримали молдовський парламент на тлі політичної кризи у країні. Спільну заяву п'яти держав оприлюднило в понеділок, 10 червня, зокрема міністерство закордонних справ ФРН на своєму сайті. 

"У теперішній конституційній кризі ми розглядаємо та підтримуємо парламент Молдови як представника молдовського народу і як найкраще місце для обговорення всіх, у тому числі спірних політичних питань", - йдеться у спільній заяві. Також уряди європейських країн закликали сторони до "спокою та стриманості" і наголосили, що вони "несуть відповідальність за розв'язання конституційної кризи мирними засобами".

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Політична криза у Молдові

Нагадаємо, після рішення Констиційного суду Молдови про необхідність розпуску парламенту проросійська Партія соціалістів і проєвропейський правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови стала представниця ACUM Майя Санду. Глави дипломатичних місій Росії, США і Євросоюзу у Кишиневі були присутні на засіданні парламенту і виступили із заявами на підтримку дій парламенту.

Парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Водночас Конституційний суд Молдови продовжує наполягати на розпуску парламенту. Він тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Останній відразу підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 6 вересня.

Однак парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демократичну партію, головою парламентської фракції якої він є. 9 червня Європейський Союз визнав законним новий уряд Молдови та висловив готовність до співпраці з ним.

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