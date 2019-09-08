У Конгресі США розслідують повідомлення про спроби адвоката Трампа вплинути на Україну

Раніше американські ЗМІ повідомляли про спроби тиску на українську владу з боку адвоката президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ці повідомлення розслідують одразу три комітети Палати представників.
Одразу три комітети Палати представників взялися розслідувати повідомлення американських ЗМІ про спроби тиску з боку оточення Дональда Трампа на українську владу. Про початок цього розслідування трьома комітетами нижньої палати Конгресу США повідомили в понеділок, 9 вересня, голови цих комітетів у листі, адресованому Білому дому та Державному департаменту.
Текст листа опубліковані на сайті Палати представників. Масштабні розслідування ведуться в зв'язку з повідомленнями про те, що президент США Дональд Трамп та його адвокат Руді Джуліані та ймовірно й інші особи, можливо, намагалися чинити тиск на українську владу з метою ініціювати політично мотивовані розслідування. У такий спосіб вони буцім прагнули посприяти передвиборній кампанії та переобранню Трампа на виборах 2020 року.
Голови комітету з питань розвідки, комітету з закордонних справ та комітету з нагляду та реформ розцінюють такі ймовірні спроби тиску як можливі намагання "маніпулювати системою юстиції України" на користь передвиборної кампанії Трампа та проти його майбутнього опонента на виборах.
Обвинувачення проти Дональда Трампа щодо ймовірного перешкоджання розслідуванню втручання РФ у вибори в США можуть висунути після того, як він залишить Білий дім, припустив Роберт Мюллер. (24.07.2019)
Вже втретє за час свого президентства Дональд Трамп наклав вето на резолюції Конгресу США. Конгресмени намагалися обмежити продаж озброєнь саудитам та ОАЕ. (25.07.2019)
На посаду очільника Національної розвідки США висунуто конгресмена-республіканця Джона Реткліффа. Чинний глава Національної розвідки США Ден Коутс залишить посаду у серпні. (29.07.2019)
Дональд Трамп хоче запровадити перевірку для осіб, які би хотіли придбати вогнепальну зброю. Республіканці в Конгресі, за його словами, погодились з необхідністю посилення контролю. (09.08.2019)