 У Конгресі США розслідують повідомлення про спроби адвоката Трампа вплинути на Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2019

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Новини

У Конгресі США розслідують повідомлення про спроби адвоката Трампа вплинути на Україну

Раніше американські ЗМІ повідомляли про спроби тиску на українську владу з боку адвоката президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ці повідомлення розслідують одразу три комітети Палати представників.

Конгрес США

Одразу три комітети Палати представників взялися розслідувати повідомлення американських ЗМІ про спроби тиску з боку оточення Дональда Трампа на українську владу. Про початок цього розслідування трьома комітетами нижньої палати Конгресу США повідомили в понеділок, 9 вересня, голови цих комітетів у листі, адресованому Білому дому та Державному департаменту.

Текст листа опубліковані на сайті Палати представників. Масштабні розслідування ведуться в зв'язку з повідомленнями про те, що президент США Дональд Трамп та його  адвокат Руді Джуліані та ймовірно й інші особи, можливо, намагалися чинити тиск на українську владу з метою ініціювати політично мотивовані розслідування. У такий спосіб вони буцім прагнули посприяти передвиборній кампанії та переобранню Трампа на виборах 2020 року.

Голови комітету з питань розвідки, комітету з закордонних справ та комітету з нагляду та реформ розцінюють такі ймовірні спроби тиску як можливі намагання "маніпулювати системою юстиції України" на користь передвиборної кампанії Трампа та проти його майбутнього опонента на виборах.

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