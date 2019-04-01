У команді Зеленського хочуть референдум перед вступом до ЄС і НАТО

Політичний консультант і радник штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков пропонує провести референдум щодо підтримки вступу України до НАТО та Європейського Союзу. Про це він заявив у понеділок, 1 квітня, коментуючи позицію штабу президента Петра Порошенка, згідно з якою в другому турі чинного главу держави мають підтримати проєвропейські кандидати.

За словами Разумкова, проведення референдуму необхідне, аби попередити перегляд рішення під час наступних змін влади в країні. "Це буде рішення українського народу, яке оскаржити буде дуже-дуже важко", - запевняє політичний консультант, за словами якого, після референдуму ніхто не зможе "відкотити назад", розповідаючи ніби це була "ідея президента, бачення парламенту, ідея прем'єр міністра, якогось окремого міністра або всього Кабінету Міністрів".

При цьому радник Зеленського наполягає на його проєвропейському курсі. "Позиція щодо євроінтеграції відображена в програмі та виступах Володимира Зеленського. Ми рухаємося до Європи", - заявив Разумков, за словами якого опоненти тепер намагаються "причепитися" до ідеї про референдум щодо вступу до НАТО та ЄС.

Раніше DW писала, що Європейський Союз та НАТО згадуються в програмі Зеленського лише побіжно. В одному з інтерв'ю Зеленський так відповів на запитання про членство України в ЄС і НАТО: "Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть (...) Звісно, круто туди вступити". Втім, навіть після успішного результату у першому турі сам кандидат не балує журналістів спілкуванням - його брифінги в штабі вкрай короткі, а від прямих відповідей на запитання кандидат ухиляється.

Нагадаємо, за підсумками обробки близько 80 відсотків голосів, ЦВК повідомляє про лідерство Володимира Зеленського у першому турі президентських виборів, що відбулись 31 березня, з результатом у 30,41 відсотка. Друге місце попередньо посідає чинний президент Петро Порошенко із 16,03 відсотка голосів.