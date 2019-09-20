У Зеленського хочуть міжнародного договору для гарантій суверенітету України

У команді президента України Володимира Зеленського розглядають ідею про підписання масштабного міжнародного договору за участі провідних світових держав, щоб закріпити суверенітет і територіальну цілісність України, повідомив помічник Зеленського Андрій Єрмак.

"У нас є ідея - зараз я говорю про це вперше, - яка тепер звучить у переговорах, щоб урегулювання ситуації завершилося підписанням масштабного міжнародного договору, в якому взяли б участь усі найбільші гравці - США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Китай, які зафіксували б на роки, а ліпше на століття, наш суверенітет, територіальну цілісність", - зазначив Єрмак у інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", оприлюдненому в понеділок, 23 вересня.

Єрмак наголосив, що оскільки Україна вже має досвід непрацюючих документів і гарантій, під які вона здійснила серйозні кроки, починаючи з моменту здобуття незалежності, то він вважає, що у якості одного з елементів гарантії "в Україні мають з'явитися штаб-квартири міжнародних організацій".

На зауваження журналістки, що підписаний свого часу Будапештський меморандум не зміг убезпечити Україну від зовнішньої агресії, Єрмак зазначив, що в цьому документі не було передбачено наслідків за його порушення.

В інтерв'ю не було наведено прикладів аналогічних багатосторонніх договорів у світі щодо гарантування суверенітету окремої держави.

"Ми не допустимо федералізації"

Також помічник Волордимира Зеленського наголосив, що президент України і нинішня українська влада ніколи не підуть на федералізацію країни і втрату територій, а мають намір припинити війну і реінтегрувати Донбас до складу України, яка повинна бути єдиною.

"Ми точно ніколи не допустимо федералізації нашої країни. Ми точно ніколи не допустимо втрати наших територій. Ми точно хочемо припинити війну. Ми точно хочемо реінтегрувати Донбас в Україну. Ми точно хочемо, щоб Україна була єдина. І ось на цих основних засадах будується весь переговорний процес", - заявив Єрмак. Він також розкритикував мінські угоди, зауваживши при цьому, що "альтернативи їм не з'явилося".