У Відні і Гамбурзі протестували проти обов'язкової вакцинації

Десятки тисяч людей протестували у Відні в суботу, 11 грудня, проти обов'язкової вакцинації від COVID-19 та запроваджених в Австрії карантинних обмежень для нещеплених. За оцінками поліції, у демонстрації взяли участь близько 44 тисяч людей, повідомляє агенція AFP.

Учасники протесту, зокрема, скаржилися на дискримінацію та вказували на те, що обов'язкова вакцинація суперечить демократії.

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До мітингів закликало багато груп, зокрема правопопулістська "Австрійська партія свободи". Порядок під час протестів забезпечувало близько 1400 правоохоронців, кількох демонстрантів було затримано.

Обов'язкова вакцинація з лютого

Минулого місяця Австрія стала першою країною ЄС, яка заявила, що зробить вакцинацію COVID-19 обов'язковою. Так, з лютого щеплюватися повинні будуть всі мешканці віком від 14 років, за винятком випадків протипоказань за станом здоров'я. Ті, хто відмовиться від щеплення, повинні будуть заплатити штраф у розмірі 600 євро. Якщо ж людина не заплатить штраф, то він зросте до 3600 євро.

Також Австрія стала першою країною в Західній Європі, яка запровадила цієї осені локдаун для невакцинованих.

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Нагадаємо, масштабні акції протесту в Австрії у вихідні дні проходять вже не вперше. Зокрема, 4 грудня на протести проти коронавірусних обмежень вийшло понад 40000 людей.

Протести у Німеччині

Проти карантинних обмежень, зокрема, проти жорстких обмежень для невакцинованих, обов'язкової вакцинації для низки категорій працівників протестували також у суботу у низці міст Німеччини. Найбільша акція протесту відбулася у Гамбурзі, де, за даними поліції, на вулиці вийшло близько десяти тисяч осіб.

Під час демонстрації у Гамбурзі. Напис на банері - "Вір небагато чому, перевіряй усе, думай сам"

У Трірі на аналогічну акцію вийшло близько 500 осіб, у Ноймаркті та Фюрті - по дві тисячі осіб, близько сотні демонстрантів зібралися також у Мюнхені. В останньому, а також у Берліні відбулися автопробіги невдоволених заходами влади жителів, під час яких водії на обвішених банерами автівках пересувалися у містах колонами і сигналили.

Напередодні, 10 грудня, у десятках німецьких міст також відбувалися стихійні акції протесту.