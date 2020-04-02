У Бундестазі представили план незалежності ФРН і Європи при пандеміях

Група депутатів Християнсько-соціального союзу (ХСС) в Бундестазі підготувала план зі зниження залежності Німеччини та Європейського Союзу від світових ринків в разі можливих пандемій в майбутньому. Пандемія коронавірусу показує, що світова торгівля не повинна приводити до залежності, йдеться у плані, витяги з якого у неділю, 12 квітня, наводить видання Bild am Sonntag.

Читайте також: Великдень попри карантин: досвід Німеччини

"В Німеччині та Європі ми маємо бути здатними захистити своїх громадян і економіку власними силами в разі кризи. Ось чому нам потрібен сильніший європейський суверенітет", - заявив перший заступник лідера фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Александер Добріндт (Alexander Dobrindt).

Захистити фірми від поглинань

Зокрема, план пропонує випускати в Європі важливі ліки, захисний одяг та медичні прилади, а також створити в лікарнях резерви медперсоналу і ліжок у відділеннях інтенсивної терапії для надзвичайних випадків. Серед інших пропозицій - розробка цифрової інфраструктури, що дозволяє працювати віддалено без передачі даних за кордон, а також введення в зовнішньоекономічне право норм, що захищають німецькі компанії від поглинань в разі криз. Уряд повинен вивчати кожну спробу іноземної особи придбати в німецькій фірмі частку більш ніж в 10 відсотків, вважають у фракції.

Коронавірус SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, проник до Європи в січні. Станом на 12 квітня найбільше інфікованих виявлено в Іспанії (понад 163 тисяч). У Німеччині станом на ранок 12 квітня коронавірусом заразилось понад 120 тисяч людей, померло 2 673 особи.

Дивитись відео 01:27 Поділитись Як борються з коронавірусом сільські лікарі в Німеччині (30.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3aBT2 Як борються з коронавірусом сільські лікарі в Німеччині (30.03.2020)