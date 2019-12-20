У Бундестазі вимагають не допустити Huawei до розбудови 5G

Голова комітету Бундестагу з закордонних справ Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) закликає не допустити китайську компанію Huawei до участі в розбудові мережі мобільного зв'язку 5G в Німеччині. Про це Реттґен, який представляє консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС), розповів у інтерв'ю тижневому виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 17 травня.

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Реттґен зокрема вказав на нещодавній негативний досвід Німеччини, отриманий під час спричиненої коронавірусом кризи. "Нам довелося пересвідчитися на власному досвіді, якими можуть бути наслідки, якщо ми більше не в змозі виробляти досить прості вироби, як-от захисні маски для обличчя, а покладаємося натомість на такі країни, як Китай", - сказав політик.

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"Тож ми наполягаємо на тому, щоб не ставити себе в залежність від підконтрольних держорганам Китаю компаній, коли йдеться про критично важливу інфраструктуру, а саме про нашу "цифрову нервову систему" - 5G", - застеріг політик, який нині є одним із претендентів на пост голови ХДС.

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Поки що уряд ФРН не планує виключати Huawei з тендеру на розбудову 5G-мереж у Німеччині. Однак розроблений МВС ФРН проєкт закону про IT-безпеку передбачає необхідність перевірок постачальників мережі мобільного зв'язку 5G на предмет їхньої надійності, нагадує інформагенція Reuters.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп звинувачує Huawei в тому, що ця китайська компанія використала свої технології, щоб уможливити владі КНР несанкціонований доступ до потоку даних у інших країнах. Тож Трамп закликає не допускати Huawei до розбудови мереж надшвидкісного стандарту мобільного зв'язку 5G у США і вимагає цього від країн ЄС.