 У Бундестазі вимагають не допустити Huawei до розбудови 5G | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

У Бундестазі вимагають не допустити Huawei до розбудови 5G

Німеччині не можна ставати залежною в питанні критично важливої інфраструктури від китайських компаній, на які може тиснути уряд КНР, переконаний голова комітету Бундестагу з закордонних справ Норберт Реттґен.

Huawei 5G

Голова комітету Бундестагу з закордонних справ Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) закликає не допустити китайську компанію Huawei до участі в розбудові мережі мобільного зв'язку 5G в Німеччині. Про це Реттґен, який представляє консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС), розповів у інтерв'ю тижневому виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 17 травня.

Читайте також: Компанія Huawei представила власну операційну систему

Реттґен зокрема вказав на нещодавній негативний досвід Німеччини, отриманий під час спричиненої коронавірусом кризи. "Нам довелося пересвідчитися на власному досвіді, якими можуть бути наслідки, якщо ми більше не в змозі виробляти досить прості вироби, як-от захисні маски для обличчя, а покладаємося натомість на такі країни, як Китай", - сказав політик.

Читайте також: США перенесли запровадження санкцій щодо Huawei

"Тож ми наполягаємо на тому, щоб не ставити себе в залежність від підконтрольних держорганам Китаю компаній, коли йдеться про критично важливу інфраструктуру, а саме про нашу "цифрову нервову систему" - 5G", - застеріг політик, який нині є одним із претендентів на пост голови ХДС.

Читайте також: Huawei вироблятиме обладнання для 5G у Франції

Поки що уряд ФРН не планує виключати Huawei з тендеру на розбудову 5G-мереж у Німеччині. Однак розроблений МВС ФРН проєкт закону про IT-безпеку передбачає необхідність перевірок постачальників мережі мобільного зв'язку 5G на предмет їхньої надійності, нагадує інформагенція Reuters.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп звинувачує Huawei в тому, що ця китайська компанія використала свої технології, щоб уможливити владі КНР несанкціонований доступ до потоку даних у інших країнах. Тож Трамп закликає не допускати Huawei до розбудови мереж надшвидкісного стандарту мобільного зв'язку 5G у США і вимагає цього від країн ЄС.

Дивитись відео 01:33

5G у Європі: що змінить "революція" мобільного зв'язку (22.10.2018)

Також за темою

Interview Huawei Chairman Liang Hua

Голова Huawei про мережу 5G в Європі, санкції США і звинувачення у шпигунстві 20.12.2019

Голова ради директорів концерну Huawei Лян Хуа в інтерв'ю DW прокоментував побоювання європейців щодо використання обладнання компанії для шпигунства на користь Китаю.

US-Außenminister Mike Pompeo zu politischen Gesprächen in Berlin

Помпео розкритикував Німеччину за "Північний потік-2" 08.11.2019

Про це Майк Помпео говорив у Берліні перед зустріччю з Анґелою Меркель. Після розмови з канцлеркою ФРН він похвалив її за "сильний сигнал" для НАТО.

Реклама

Докладно

нафта, США

Курс на диверсифікацію: США почали поставки нафти в Білорусь

Перший танкер із нафтою зі США для Білорусі прибуде до порту Клайпеди на початку червня.  

Сонячна станція поблизу Дніпра. Високий зелений тариф спричинив бум сонячної енергетики в Україні

"Зайва" зелена енергія в Україні

Бум виробництва "зеленої" енергії призвів до перевантаженості мереж, які ніхто не розбудовував.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  