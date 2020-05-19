 У Берліні чекають міністра закордонних справ України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2020

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Новини

У Берліні чекають міністра закордонних справ України

Основною темою зустрічі Дмитра Кулеби з Гайко Маасом стане конфлікт на Донбасі та втілення рішень саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

Дмитро Кулеба прибуде з візитом до Берліна 2 червня

Дмитро Кулеба прибуде з візитом до Берліна 2 червня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибуде з візитом до Берліна у вівторок, 2 червня. Про це заявила офіційна представниця МЗС ФРН Марія Адебар (Maria Adebahr) на урядовій пресконференції в Берліні в п'ятницю, 29 травня.

Основними темами зустрічі глави українського зовнішньополітичного відомства і його німецького колеги Гайко Мааса (Heiko Maas) стануть військовий конфлікт на Сході України, шляхи його врегулювання і подальше виконання домовленостей, досягнутих на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" в грудні 2019 року в Парижі.

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На запитання кореспондента DW, наскільки ймовірна зустріч лідерів у "нормандському форматі", представниця німецького МЗС відповіла, що кілька тижнів тому міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" провели відеоконференцію, а в середині червня відбудеться ще одна.

Учасники відеозустрічі говорили про перспективи досягнення домовленості про довгострокове припинення вогню, про подальше звільнення утримуваних осіб, створення нових КПВВ і продовження розведення сил від ліній розмежування, додала Марія Адебар. За її словами, про підготовку наступного саміту в "нормандському форматі" можна буде говорити лише після того, як сторони досягнуть якогось прогресу з цих питань. 

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