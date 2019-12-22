Глава МЗС України виключає прямий діалог Києва та Донбасу

Київ відкидає прямі переговори з проросійськими сепаратистами з тимчасово окупованих частин Донбасу в рамках роботи Тристоронньої контактної групи, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Не існує у сформованій практиці консультацій в Мінську жодного прямого "діалогу Києва та Донбасу", від якого будь-хто, включно з Берліном і Парижем, "можуть відхилитися у виконанні", - написав він на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 3 квітня.

Глава МЗС пояснив, що існують прозорі домовленості в рамках єдиного Мінського процесу і Тристоронньої контактної групи, в яку входять Україна, ОБСЄ і Російська Федерація. Кулеба запевнив, що коментарі з боку російських політиків про існування прямого діалогу Києва і Донбасу є "упередженими і тенденційними" і робляться з метою здійснення певного тиску на Німеччину і Францію як учасників переговорів у "нормандському форматі".

Кулеба також зазначив, що глобальні події, пов'язані з поширенням коронавірусу і обмежувальними заходами, що вживаються різними країнами, істотно впливають на інтенсивність роботи ТКГ і в цілому на переговори з врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, на засіданні ТКГ у середині березня було домовлено 25 березня заснувати консультативну раду, в яку входитимуть по 10 представників від України та окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) із правом голосу. Метою ради є "напрацювання пропозицій щодо проєктів політичних та правових рішень з врегулювання конфлікту", зокрема, проведення виборів в ОРДЛО.

Ця інформація викликала гостру реакцію в Україні з боку опозиційних політиків та громадських організацій, яки звинуватили українську владу у спробі легітимізації проросійських сепаратистів та бажанні вести прямі переговори із бойовиками на Донбасі. При цьому такі рішення активісти пов'язали з позицією глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

На повідомлення щодо консультативної ради відреагували також деякі народні депутати президентської фракції "Слуга народу". Вони закликали президента Володимира Зеленського стежити за дотриманням законності на переговорах у ТКГ та зобов'язати представників України в групі консультуватися з Верховною Радою.